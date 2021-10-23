https://ria.ru/20211023/vosstanie-1755579828.html

Венгерское восстание 1956 года

Венгерское восстание 1956 года - РИА Новости, 23.10.2021

Венгерское восстание 1956 года

Венгрия – государство в Центральной Европе, выступавшее во время Второй мировой войны (1939-1945) на стороне гитлеровской Германии. 27 июня 1941 года Венгрия... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T03:58

2021-10-23T03:58

2021-10-23T03:58

справки

венгрия

вторая мировая война (1939-1945)

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Венгрия – государство в Центральной Европе, выступавшее во время Второй мировой войны (1939-1945) на стороне гитлеровской Германии. 27 июня 1941 года Венгрия объявила войну СССР. Ее войска участвовали в военных действиях на территории Советского Союза, а ресурсы страны служили экономическим и военным потребностям Германии. После разгрома группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 году правительство Венгрии пыталось установить контакты с Великобританией и США. Узнав об этом, Гитлер приказал провести операцию, в результате которой в марте 1944 года страна была оккупирована германской армией. В сентябре 1944 года советские войска вступили на территорию Венгрии. Проведя ряд ожесточенных сражений, Красная Армия 4 апреля 1945 года освободила всю территорию страны от оккупации немецко-фашистских войск. После этого советские военные стали помогать налаживать послевоенную жизнь в Венгрии, в том числе содействовать обеспечению местного населения продовольствием и товарами первой необходимости. До 1955 года, согласно Парижским мирным договорам, заключенным в 1947 году между государствами – участниками антигитлеровской коалиции и бывшими союзниками гитлеровской Германии, СССР сохранял право содержать в Венгрии вооруженные силы для поддержания линий коммуникации с контингентом своих войск в Австрии. Заключение 14 мая 1955 года европейскими социалистическими странами Варшавского Договора – многостороннего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи пролонгировало пребывание советских войск в этой стране. В Венгрии в 1945-1948 годах существовали демократическое правительство и многопартийная система, но к 1948 году коммунистическая партия, объединившись с социал-демократами, вытеснила своих политических соперников и захватила власть. В 1948 году компартия поменяла название на Венгерскую партию трудящихся (ВПТ) и начала в стране строительство социализма советского образца. Этот процесс сопровождался перекосами в экономическом планировании, насильственной коллективизацией, преследованием идеологических противников, снижением уровня жизни и ограничением демократических свобод, что вызывало широкое недовольство населения. После смерти главы правительства СССР Иосифа Сталина в 1953 году в правящих верхах Венгрии развернулась острая борьба между противниками "десталинизации" во главе с первым секретарем Центрального комитета (ЦК) ВПТ Матьяшем Ракоши и сторонниками экономических и политических реформ во главе с Имре Надем, занимавшим пост главы правительства. Весной 1955 года Надь был вынужден уйти в отставку. В Венгрии началась новая волна коллективизации, развернулась партийная чистка. После XXсъезда Коммунистической партии Советского Союза (февраль 1956 года), на котором первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с докладом "О культе личности и его последствиях", в ВПТ сформировалась партийная оппозиция, группировавшаяся вокруг Надя и выступавшая с требованием изменения внутри- и внешнеполитического курса страны. Она опиралась на общественные круги, придававшие идее "десталинизации" выраженный национальный характер. В Венгрии начались волнения, сопровождавшиеся призывами к свержению сталинистского режима Ракоши и возвращению Надя на пост главы правительства.Отставка Ракоши в июле 1956 года и назначение первым секретарем ЦК ВПТ его ближайшего соратника Эрне Герэ не изменили ситуации. В стране заговорили о грядущих политических переменах и предстоящем выводе ограниченного контингента советских войск, кивая на то, что годом ранее глава СССР Хрущев вывел войска из Австрии.Обстановка день ото дня накалялась. С 20 октября в столице страны Будапеште и провинции проходили митинги оппозиции с требованиями пересмотра венгерско-советских отношений, вывода советских войск, создания правительства во главе с Надем, проведения многопартийных выборов.Демонстрация в столице 23 октября переросла в вооруженное восстание, нападению подверглись здание радиокомитета, центральная телефонная станция, вокзалы, оружейные склады и другие объекты. В этот вечер около радиокомитета пролилась первая кровь. На заседании ЦК ВПТ Имре Надь был назначен премьер-министром, руководство ВПТ обратилось за военной помощью к СССР. В ночь на 24 октября части советского Особого корпуса (около шести тысяч человек) вошли в Будапешт. Хотя военнослужащим запретили применять оружие на поражение, но при въезде в город колонны советских войск подверглись обстрелу с крыш, чердаков, из окон, что вынудило их вести ответный огонь. Появились первые жертвы с обеих сторон. В Будапеште было введено чрезвычайное положение и комендантский час. 25 октября премьер-министр Надь отменил комендантский час в городе и запрет на проведение демонстраций. На следующий день он выступил с предложением квалифицировать происходящее как "национально-демократическую революцию".Руководство ВПТ признало оценку Надя.Приход советских войск отрицательно сказался на настроении жителей Венгрии, начались вооруженные выступления оппозиции в других городах страны, сопровождавшиеся преследованием и убийствами активистов ВПТ и членов их семей.Власть на местах захватывали стихийно создававшиеся "революционные комитеты". В стране фактически началась гражданская война. Разрушались памятники советским солдатам, выдвигались требования вывода советских войск. Реорганизация ВПТ и назначение ее руководителем Яноша Кадара, политического оппонента бывшего первого секретаря ее ЦК Эрне Герэ, не способствовали стабилизации обстановки. 27 октября Имре Надь сформировал новое правительство. Пытаясь примирить противоборствующие стороны, объявил о проведении реформ и начал переговоры о выводе советских войск с территории Венгрии. На совещании в Москве 28 октября было решено не возражать против вывода войск из Будапешта в места их постоянной дислокации. В ночь на 31 октября советские войска покинули городРадикально настроенные массы, возбужденные успехом, по-своему истолковали произошедшее. В стране продолжились многочисленные убийства коммунистов, сотрудников госбезопасности и сочувствовавших им. Самосуды сопровождались пытками и изощренными казнями. Из тюрем были выпущены находившиеся там политзаключенные и уголовники, включая осужденных за преступления в годы войны. Тревожные известия о разгуле насилия и массовых расправах над сторонниками законной власти встревожили советское руководство. 1 ноября глава правительства Имре Надь заявил о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора и обратился в ООН с просьбой о защите страны. 2 ноября в Венгрии было создано многопартийное правительство. В противовес ему 3 ноября в городе Сольнок было сформировано Венгерское революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Яношем Кадаром, которое обратилось за помощью к СССР. Утром 4 ноября советские войска (около 45 тысяч человек) вступили в Будапешт.Начались уличные бои, в которых им противостояли вооруженные отряды венгерского ополчения численностью около 20 тысяч человек. Они имели крупнокалиберные противотанковые и зенитные орудия, боевую технику, так как на сторону восставших перешла часть венгерской армии. К 7 ноября отряды венгерского ополчения были разгромлены. Янош Кадар, прибывший 7 ноября в Будапешт, на следующий день объявил о переходе всей власти в стране к возглавляемому им Революционному рабоче-крестьянскому правительству. К 11 ноября были подавлены основные очаги сопротивления по всей стране. Окончательная ликвидация оставшихся мелких групп и обеспечение общественного порядка осуществлялись советскими войсками совместно с венгерскими офицерскими полками. Все рабочие советы были разогнаны органами государственной безопасности к 19 декабря 1956 года, а их лидеры арестованы. Вооруженное сопротивление прекратилось, но массовые забастовки в Венгрии продолжались до конца января 1957 года. В ходе боевых действий советские войска потеряли 669 человек убитыми и свыше 1540 человек ранеными, 51 человек пропал без вести. Потери венгерской стороны составили свыше 2,5 тысячи убитыми и свыше 19 тысяч ранеными. В Будапеште были полностью уничтожены 4 тысячи домов и еще 40 тысяч повреждены. Сразу же после подавления восстания начались массовые аресты. В 1957-1959 годах народные суды Венгрии за участие в Венгерском восстании приговорили 229 человек к расстрелу и около 22 тысяч человек к тюремному заключению. В 1958 году был казнен Имре Надь (реабилитирован в 1989 году). В 1960-1963 годах часть участников восстания была амнистирована. В 1996 году в Будапеште на площади Кошута перед зданием парламента установили монумент жертвам событий 1956 года "Пламя революции", на его вершине горит вечный огонь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, венгрия, вторая мировая война (1939-1945)