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https://ria.ru/20210423/vengriya-1729560298.html
МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
Красная Армия, освободив территорию Венгрии от нацистов, не только не ущемляла права, культурные и религиозные обычаи местного населения, но и активно помогала... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T00:15
2021-04-23T00:15
россия
дунай (река)
великая отечественная война (1941-1945)
европа
венгрия
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Красная Армия, освободив территорию Венгрии от нацистов, не только не ущемляла права, культурные и религиозные обычаи местного населения, но и активно помогала налаживать послевоенную жизнь, в том числе помогала обеспечивать людей продовольствием и товарами первой необходимости, а венгерские граждане симпатизировали советским воинам – об этом свидетельствуют документы, опубликованные министерством обороны РФ.В рамках проекта "Без срока давности" Минобороны открыло на своем сайте мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть" на основе исторических свидетельств из фондов своего Центрального архива. Раздел посвящен сохранению исторической памяти о героических подвигах воинов Красной Армии, павших за свободу и независимость Венгрии в годы Второй мировой войны."По окончании ужасов нацистской оккупации венгерский народ вступил в новое время, в котором венгры не чувствовали себя побежденными или вновь порабощенными", - подчеркивает Минобороны.Великодушие советских воиновОбнародованные в разделе материалы свидетельствуют, что несмотря на ожесточенность немецкого сопротивления, Красная Армия в отношении своих бывших противников на их территориях проводила миролюбивую политику.В числе опубликованных сейчас документов - постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года. Им утверждался порядок, который командование Красной Армии устанавливало на освобожденных территориях. В соответствии с документом, ввиду военного времени должны быть назначены коменданты населенных пунктов, взяты под контроль железная дорога и линии связи; заключены договоры с местными производителями о закупке продовольствия для обеспечения армии.В отношении местных властей и жителей в постановлении ГКО предписывалось "сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства". "Исполнению религиозных обрядов не препятствовать и церквей и молитвенных домов не трогать … Объявить во всеобщее сведение, что все личные и имущественные права венгерских граждан и частных обществ, а также принадлежащая им частная собственность находятся под охраной советских военных властей", - говорилось в документе."Не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная Армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий (…)", - подчеркивалось в постановлении ГКО. Эти слова впоследствии были включены в воззвание к населению Венгрии, освобожденному Красной Армией от немецко-фашистского гнета, которое также представлено в разделе.Чрезвычайно строгое отношение к воинской дисциплине и великодушие советских воинов к венгерскому народу способствовали благорасположению многих венгров к Красной Армии, отмечает МО РФ. В разделе размещены материалы с заявлениями и показаниями тех, кто был готов вместе с советскими военными освобождать свою родную землю от нацизма.Например, в разделе представлено обращение начальника Генерального штаба венгерской армии генерал-полковника Вёрёша Яноша от 5 ноября 1944 года к венгерским солдатам и народу. Оно приведено как на венгерском, так и на русском языках."Я сам видел, что в городах и селах, занятых русскими, население живет так же, как и раньше, и русские не причиняют ему никакого ущерба ... Немцы втянули нас в кровопролитную войну против воли народа … превратили нашу страну в плацдарм для обороны Германии. Они уничтожают наше народное добро и все, что возможно, вывозят на своих грузовиках", - писал венгерский военачальник.Венгерские солдаты массово присоединялись к красноармейцам, что подтверждается строками из донесения политуправления 2-го Украинского фронта от 14 января 1945 года. В этом документе приводится показания командира 4-й саперной роты 1-й гусарской дивизии капитана Никлоса Хендриха."Я пришёл к заключению, что ультиматум, предъявленный окружённым войскам, был исключительно великодушным. Он нисколько не унижал достоинства солдат и офицеров … По правде говоря, солдаты не имели желания оказывать сопротивление, ибо никому не хочется подвергать свою столицу дальнейшим разрушениям", — пояснял Хендрих.В информационной сводке политического управления 2-го Украинского фронта от 14 ноября 1944 года приводятся свидетельства: "Немцы жестоко наказывают тех солдат, которые отказываются стрелять в русских, — рассказал на допросе венгерский боец Тот Ференц, — Таких солдат они расстреливают … Большинство солдат думало прежде всего о том, как избежать столкновения с русскими".В сводке также представлены сведения об отношении местных жителей к немцам: "60 процентов населения всей душой ненавидят немцев и ждут прихода русских, как избавления от мук. Рабочие Будапешта явно симпатизируют русским".Ужасы нацистской оккупацииВ разделе также представлены архивные документы и свидетельства о чудовищных преступлениях немецких оккупантов в Венгрии.В акте от 2 марта 1945 года о зверствах немецких захватчиков над мирным населением говорится, что зимой 1945 года в подвальных помещениях Государственной Венгерской клиники в Будапеште было обнаружено свыше пятисот пронумерованных тел. Большинство из них были евреи и венгерские рабочие. Были среди них и убитые дети, в том числе грудные. По словам служащих клиники, людей расстреливали на улицах и свозили сюда как подобранные тела. Все это в медучреждении оформлялось как "несчастные случаи".В другом донесении, от 23 января 1945 года, докладывается о положении еврейского населения в городе и о самом крупнейшем в Европе гетто, в которое к осени 1944 года были загнаны, согласно документу, 30 тысяч человек, а на момент окружения города советскими войсками, в декабре, — 63 тысячи. Из донесения следует, что многие, кто находился за пределами гетто, прятались у знакомых венгров или в иностранных посольствах; что при оккупации был устроен погром со стрельбой из артиллерийских орудий по домам евреев и с массовым утоплением их в Дунае.О мародерстве и зверствах оккупантов также свидетельствуют многочисленные донесения политуправления 2-го Украинского фронта. В них рассказывается, что в магазинах Будапешта ничего нельзя купить, товары реквизированы немцами, Многие магазины разграблены немецкими солдатами. В городе "трупы убитых жителей валяются на улицах уже несколько дней". В документе также сообщается о расстрелах фашистами местных жителей, пропаганде и клевете против Красной Армии, об отсутствии электричества и воды. Дополняет информацию донесение политуправления от 14 января 1945 года о бесчинстве и разбое нацистов в столице Венгрии: "Немцы и салашисты бесчинствуют в городе, грабят квартиры и магазины, расстреливают и вешают много жителей якобы за дезертирство и помощь противнику. На некоторых улицах трупы повешенных висят по несколько дней".По окончании ужасов нацистской оккупации венгерский народ вступил в новое время, в котором венгры не чувствовали себя побежденными или вновь порабощенными. После войны СССР оказывал действенную помощь венгерскому населению и государству, о чем рассказывается на страницах венгерских газет. В материалах приводятся слова благодарности граждан, сообщения о приходе товаров первой необходимости, продуктов питания, техники и горючего провианта и рисованная иллюстрация с советскими грузовиками из газеты "Сабад Неп" (Свободный Народ). "Как победитель советы могли бы пользоваться своими правами. Они, однако, ответили на наши безумные действия таким красивым жестом, что наши люди и рассчитывать на это не смели бы", — заявил Зольтан Ваш, бургомистр Будапешта, через газету "Вилаг" (Свет) от 22 июня 1945 года.
https://ria.ru/20210423/geroizm-1729559415.html
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россия, дунай (река), великая отечественная война (1941-1945), европа, венгрия, общество

МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны

00:15 23.04.2021
 
© РИА НовостиОсвобождение Венгрии
Освобождение Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Красная Армия, освободив территорию Венгрии от нацистов, не только не ущемляла права, культурные и религиозные обычаи местного населения, но и активно помогала налаживать послевоенную жизнь, в том числе помогала обеспечивать людей продовольствием и товарами первой необходимости, а венгерские граждане симпатизировали советским воинам – об этом свидетельствуют документы, опубликованные министерством обороны РФ.
В рамках проекта "Без срока давности" Минобороны открыло на своем сайте мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть" на основе исторических свидетельств из фондов своего Центрального архива. Раздел посвящен сохранению исторической памяти о героических подвигах воинов Красной Армии, павших за свободу и независимость Венгрии в годы Второй мировой войны.
"По окончании ужасов нацистской оккупации венгерский народ вступил в новое время, в котором венгры не чувствовали себя побежденными или вновь порабощенными", - подчеркивает Минобороны.

Великодушие советских воинов

Обнародованные в разделе материалы свидетельствуют, что несмотря на ожесточенность немецкого сопротивления, Красная Армия в отношении своих бывших противников на их территориях проводила миролюбивую политику.
© Минобороны РФМинобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
1 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
© Минобороны РФМинобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
2 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
© Минобороны РФМинобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
3 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
© Минобороны РФМинобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
4 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
© Минобороны РФМинобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
5 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
1 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
2 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
3 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
4 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
5 из 5
Минобороны опубликовало документы по освобождению Венгрии
© Минобороны РФ
В числе опубликованных сейчас документов - постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года. Им утверждался порядок, который командование Красной Армии устанавливало на освобожденных территориях. В соответствии с документом, ввиду военного времени должны быть назначены коменданты населенных пунктов, взяты под контроль железная дорога и линии связи; заключены договоры с местными производителями о закупке продовольствия для обеспечения армии.
В отношении местных властей и жителей в постановлении ГКО предписывалось "сохранить без изменения все существующие в этих районах венгерские органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства". "Исполнению религиозных обрядов не препятствовать и церквей и молитвенных домов не трогать … Объявить во всеобщее сведение, что все личные и имущественные права венгерских граждан и частных обществ, а также принадлежащая им частная собственность находятся под охраной советских военных властей", - говорилось в документе.
"Не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета вошла в Венгрию Красная Армия, не имеющая других целей, кроме целей разгрома вражеских германских армий (…)", - подчеркивалось в постановлении ГКО. Эти слова впоследствии были включены в воззвание к населению Венгрии, освобожденному Красной Армией от немецко-фашистского гнета, которое также представлено в разделе.
Чрезвычайно строгое отношение к воинской дисциплине и великодушие советских воинов к венгерскому народу способствовали благорасположению многих венгров к Красной Армии, отмечает МО РФ. В разделе размещены материалы с заявлениями и показаниями тех, кто был готов вместе с советскими военными освобождать свою родную землю от нацизма.
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Например, в разделе представлено обращение начальника Генерального штаба венгерской армии генерал-полковника Вёрёша Яноша от 5 ноября 1944 года к венгерским солдатам и народу. Оно приведено как на венгерском, так и на русском языках.
"Я сам видел, что в городах и селах, занятых русскими, население живет так же, как и раньше, и русские не причиняют ему никакого ущерба ... Немцы втянули нас в кровопролитную войну против воли народа … превратили нашу страну в плацдарм для обороны Германии. Они уничтожают наше народное добро и все, что возможно, вывозят на своих грузовиках", - писал венгерский военачальник.
Венгерские солдаты массово присоединялись к красноармейцам, что подтверждается строками из донесения политуправления 2-го Украинского фронта от 14 января 1945 года. В этом документе приводится показания командира 4-й саперной роты 1-й гусарской дивизии капитана Никлоса Хендриха.
"Я пришёл к заключению, что ультиматум, предъявленный окружённым войскам, был исключительно великодушным. Он нисколько не унижал достоинства солдат и офицеров … По правде говоря, солдаты не имели желания оказывать сопротивление, ибо никому не хочется подвергать свою столицу дальнейшим разрушениям", — пояснял Хендрих.
В информационной сводке политического управления 2-го Украинского фронта от 14 ноября 1944 года приводятся свидетельства: "Немцы жестоко наказывают тех солдат, которые отказываются стрелять в русских, — рассказал на допросе венгерский боец Тот Ференц, — Таких солдат они расстреливают … Большинство солдат думало прежде всего о том, как избежать столкновения с русскими".
В сводке также представлены сведения об отношении местных жителей к немцам: "60 процентов населения всей душой ненавидят немцев и ждут прихода русских, как избавления от мук. Рабочие Будапешта явно симпатизируют русским".
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Ужасы нацистской оккупации

В разделе также представлены архивные документы и свидетельства о чудовищных преступлениях немецких оккупантов в Венгрии.
В акте от 2 марта 1945 года о зверствах немецких захватчиков над мирным населением говорится, что зимой 1945 года в подвальных помещениях Государственной Венгерской клиники в Будапеште было обнаружено свыше пятисот пронумерованных тел. Большинство из них были евреи и венгерские рабочие. Были среди них и убитые дети, в том числе грудные. По словам служащих клиники, людей расстреливали на улицах и свозили сюда как подобранные тела. Все это в медучреждении оформлялось как "несчастные случаи".
В другом донесении, от 23 января 1945 года, докладывается о положении еврейского населения в городе и о самом крупнейшем в Европе гетто, в которое к осени 1944 года были загнаны, согласно документу, 30 тысяч человек, а на момент окружения города советскими войсками, в декабре, — 63 тысячи. Из донесения следует, что многие, кто находился за пределами гетто, прятались у знакомых венгров или в иностранных посольствах; что при оккупации был устроен погром со стрельбой из артиллерийских орудий по домам евреев и с массовым утоплением их в Дунае.
О мародерстве и зверствах оккупантов также свидетельствуют многочисленные донесения политуправления 2-го Украинского фронта. В них рассказывается, что в магазинах Будапешта ничего нельзя купить, товары реквизированы немцами, Многие магазины разграблены немецкими солдатами. В городе "трупы убитых жителей валяются на улицах уже несколько дней". В документе также сообщается о расстрелах фашистами местных жителей, пропаганде и клевете против Красной Армии, об отсутствии электричества и воды. Дополняет информацию донесение политуправления от 14 января 1945 года о бесчинстве и разбое нацистов в столице Венгрии: "Немцы и салашисты бесчинствуют в городе, грабят квартиры и магазины, расстреливают и вешают много жителей якобы за дезертирство и помощь противнику. На некоторых улицах трупы повешенных висят по несколько дней".
По окончании ужасов нацистской оккупации венгерский народ вступил в новое время, в котором венгры не чувствовали себя побежденными или вновь порабощенными. После войны СССР оказывал действенную помощь венгерскому населению и государству, о чем рассказывается на страницах венгерских газет. В материалах приводятся слова благодарности граждан, сообщения о приходе товаров первой необходимости, продуктов питания, техники и горючего провианта и рисованная иллюстрация с советскими грузовиками из газеты "Сабад Неп" (Свободный Народ). "Как победитель советы могли бы пользоваться своими правами. Они, однако, ответили на наши безумные действия таким красивым жестом, что наши люди и рассчитывать на это не смели бы", — заявил Зольтан Ваш, бургомистр Будапешта, через газету "Вилаг" (Свет) от 22 июня 1945 года.
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