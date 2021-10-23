https://ria.ru/20211023/voronezh-1755949506.html

В Воронежской области возбудили дело после массовой гибели собак в приюте

В Воронежской области возбудили дело после массовой гибели собак в приюте - РИА Новости, 23.10.2021

В Воронежской области возбудили дело после массовой гибели собак в приюте

Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели не менее 13 собак в частном приюте для животных в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T15:49

2021-10-23T15:49

2021-10-23T15:49

происшествия

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 23 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели не менее 13 собак в частном приюте для животных в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Информация о гибели животных в частном приюте "Дора" Воронежа появилась в пятницу в местных СМИ и вызвала резонанс. Сообщалось о 16 убитых собаках. Полиция начала проверку обстоятельств случившегося.Владелец приюта "Дора" Юрий Шамарин, сообщил РИА Новости, что в субботу нашли еще двух убитых собак. "В общей сложности - 18", - пояснил он.На странице приюта в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что "за одну кровавую ночь убили около 20 собак". Отмечается, что проникли в приют ночью. "Спланированно, хладнокровно, стреляли по беззащитным собакам, резали горло и убивали", - говорится в сообщении приюта.

https://ria.ru/20211023/zhivotnye-1755918658.html

воронежская область

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2021

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происшествия, воронежская область