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Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане
Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане - РИА Новости, 23.10.2021
Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане
Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:16
2021-10-23T10:16
2021-10-23T11:55
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, говорится в сообщении Минобороны.Там уточнили, что патрулирование длилось с 17 по 23 октября. За это время российско-китайская группировка прошла через Сангарский пролив, моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели несколько тренировок и в общей сложности преодолели свыше 1700 морских миль.Всего совместный отряд насчитывал десять кораблей. Россию представляли корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий".От Китая участвовали эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также корабль комплексного снабжения "Дунь Пин Ху".С 14 по 17 октября в Японском море проходили российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2021".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755919447_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eadbda7d0e8e858d0cb6b441cf2f829f.jpg
Cовместное патрулирование боевых кораблей России и Китая в Тихом океане
Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.
2021-10-23T10:16
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вмф рф, китай, вмс китая, россия, видео
10:16 23.10.2021 (обновлено: 11:55 23.10.2021)
Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане
Боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Боевые корабли ВМФ России
и ВМС Китая
впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане
, говорится в сообщении Минобороны
.
"Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран", — подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что патрулирование длилось с 17 по 23 октября. За это время российско-китайская группировка прошла через Сангарский пролив, моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели несколько тренировок и в общей сложности преодолели свыше 1700 морских миль.
Всего совместный отряд насчитывал десять кораблей. Россию представляли корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий".
От Китая участвовали эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также корабль комплексного снабжения "Дунь Пин Ху".
С 14 по 17 октября в Японском море
проходили российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2021".