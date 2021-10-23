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Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане

Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане - РИА Новости, 23.10.2021

Боевые корабли России и Китая впервые провели патрулирование в Тихом океане

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 23.10.2021

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, говорится в сообщении Минобороны.Там уточнили, что патрулирование длилось с 17 по 23 октября. За это время российско-китайская группировка прошла через Сангарский пролив, моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели несколько тренировок и в общей сложности преодолели свыше 1700 морских миль.Всего совместный отряд насчитывал десять кораблей. Россию представляли корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий".От Китая участвовали эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также корабль комплексного снабжения "Дунь Пин Ху".С 14 по 17 октября в Японском море проходили российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2021".

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Cовместное патрулирование боевых кораблей России и Китая в Тихом океане Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане. Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран. 2021-10-23T10:16 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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