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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
Куда лететь россиянам: туры на остров Маргарита в Венесуэле
Куда лететь россиянам: туры на остров Маргарита в Венесуэле - РИА Новости, 23.10.2021
Куда лететь россиянам: туры на остров Маргарита в Венесуэле
Тропический остров Маргарита непросто найти на карте. Наши туристы перестали посещать его лет пять назад, когда в Венесуэле начался экономический кризис. Но... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T08:00
2021-10-23T08:12
туризм
достопримечательности
еда
венесуэла
южная америка
христофор колумб
туризм
куда сходить
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Тропический остров Маргарита непросто найти на карте. Наши туристы перестали посещать его лет пять назад, когда в Венесуэле начался экономический кризис. Но теперь туда летают чартеры, ведь это одно из немногих открытых для россиян направлений. Недешево, да. Зато — бирюзовое море, пляжи с белым песком и лето круглый год. Как провести отпуск на Карибах, что посмотреть, попробовать и к чему готовиться — в материале РИА Новости.Место для своих — и для всех"На Маргарите давно не было туристов из России — с 2016-го. В основном тут отдыхают состоятельные венесуэльцы, это их любимый остров", — рассказывает организатор туров Ольга Купцова. От материка курорт отделяет пролив шириной 22 километра.Прямой перелет из Москвы — 13 часов (раньше нужна была стыковка в одной из европейских стран или Каракасе — столице Венесуэлы). В самолетах аншлаг, говорят местные гиды. В общем, это что-то вроде Занзибара — новой Танзании, выручавшей любителей экзотики в непростой 2020-й. Со своими подводными камнями, конечно. Берите доллары и не мечтайте об интернетеУ отдыха в Венесуэле есть некоторые особенности, и о них лучше знать заранее.Прежде всего, не надейтесь на банковскую карту. "Везите доллары — причем мелкие купюры — для расчета в кафе или такси. Сдачи не дают", — объясняет гид Иван Овчинников.В Венесуэле долго не было свободной конвертации валюты. Как и в советские времена, за операции с долларом сажали в тюрьму, существовал черный рынок, иностранные деньги покупали у менял. Теперь доллары разрешены, но банки — почти банкроты, отмечает Иван. Снять наличку получится не всегда. К тому же местные деньги — боливары — постоянно обесцениваются. "Два года назад власти убирали шесть нулей и недавно повторили эту же операцию", — добавляет гид.Не рассчитывайте на стабильный и тем более быстрый интернет. "Связь плохая и дорогая, с этим проблемы", — говорит Иван Овчинников. Ольга Купцова уточняет: "Скорость интернета — максимум девять мегабайт, а не 100, как у многих в России".Нужно быть готовым к проблемам с водой. "Труба, по которой она поступает с материка, проржавела, большая ее часть уходит в море. Так что могут и отключить на несколько часов", — добавляет экскурсовод.Были и проблемы со светом: выключали на двадцать часов. Сейчас лучше, успокаивает Иван, фонари и светофоры работают.На острове нужно соблюдать правила безопасности: дорогие вещи не носить, бриллиантами и крупными суммами не "светить", айфоны без присмотра не оставлять.В общественных местах надо быть в масках, на входе — дезинфицировать руки. Венесуэльцы очень сознательные и антиковидные меры соблюдают.В остальном отдых будет сплошным удовольствием: прекрасные песчаные пляжи, теплое и чистое бирюзовое море, вкусная еда и доброжелательные, гостеприимные местные жители.Джек Воробей бы оценилТропический остров, который окрестили "карибской жемчужиной" за красоту природы и 350 солнечных дней в году, открыл в 1498 году Христофор Колумб. И назвал его в честь дочери испанского короля Маргариты Австрийской. Главная достопримечательность курорта — песчаные пляжи, протянувшиеся на 150 километров. Один из них, Эль-Яке, входит в пятерку лучших в мире для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом. Там море глубоко врезается в берег, образуя мелководную лагуну.Самый красивый в стране — пляж Воды на архипелаге Лос-Рокес. Это место называют венесуэльскими Мальдивами, но попасть туда с острова Маргарита можно только через материк.На Маргарите есть два национальных парка и три заповедных леса (резервации), где обитают фламинго, пеликаны, попугаи.В мангровых лесах парка Лагуна-ла-Рестинга — 90 видов рыб и почти столько же птиц: пеликаны, королевские цапли, фламинго, синие попугаи. Их лучше смотреть с воды — из лодки. А на берегу — ящерицы, игуаны, черепахи.В Серро-эль-Копей туристы едут, чтобы увидеть настоящие тропические джунгли. Горные склоны интересны для трекинга, но нужно быть в хорошей физической форме, предупреждает Ольга Купцова. По пути можно увидеть обезьян, оленей, кроликов, белок. На горе высотой 950 метров — смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на города Порламар и Пампатар, прибрежные воды и даже континентальный берег Венесуэлы.Главная достопримечательность материковой Венесуэлы — водопад Анхель. Самый высокий в мире: вода летит с вершины Ауян-Тепуи, то есть "Горы Дьявола", с 979 метров. Ближе к земле капли превращаются в туман. С Маргариты к водопаду, в поселок Канайма, можно попасть только на самолете — через Каракас. Потом на лодке. "Водопад многие осматривают с высоты, но лучше переночевать у подножия, это совсем другие ощущения", — советует гид Иван Овчинников.Тур по городам и музеямЛа-Асунсьон с населением двадцать тысяч человек — столица Маргариты и всего региона Нуэва-Эспарта. Город находится в центре острова, и его историческая часть не менялась с XVI века — времен конкистадоров и пиратов. Порламар — ровесник столицы и крупнейший город острова, его коммерческий центр. Там же — международный аэропорт, паромная переправа и единственный на Маргарите аквапарк.А еще на Маргарите есть две средневековые крепости. Сан-Карлос-де-Борромео была возведена в середине XVII века на северо-востоке для защиты от пиратов. Сейчас там музей с пушками XVIII века и другими историческими экспонатами.Крепость Санта-Роса построили в конце XVII века. Внутри — залы с оружием и картинами, а на открытой площадке — пушки и ядра. Бонус — панорамный вид на столицу.Особенно почитаема на острове церковь Хорошего Путешествия (Доброго Пути), построенная в 1748 году. Сюда приходят помолиться перед поездкой.Музеев на острове не очень много. В этнографическом Пуэблос-де-Маргарита — традиционные дома, произведения искусства, домашняя утварь, ритуальные предметы и даже аппарат для приготовления рома. На территории есть музей жемчуга, посвященный ныряльщикам за раковинами: этот бизнес долгие годы был основой экономического роста Маргариты. В Музее сахарного тростника — ручной пресс колониальной эпохи для выдавливания сока, бочки и телеги, в Музыкальном — местные инструменты. Еще на территории Пуэблос-де-Маргарита есть старинная аптека, столярная мастерская, Дом фотографии, уличные кухни.В Музей моря в Бока-де-Рио туристы едут, чтобы увидеть пятнадцатиметровый скелет кита, модели парусников, субмарин, потрогать рыбацкие сети.Одна порция на двоих"Венесуэльцы любят поесть, — говорит Иван Овчинников. — Еда очень вкусная, порции огромные". Суп стоит четыре-пять долларов, и этого хватит на двоих.Кукуруза — важнейший продукт местной кухни. "Попробуйте арепу — национальное блюдо, пресную лепешку с разными начинками — колбасой, сыром, — рекомендует Иван Овчинников. — Еще из кукурузной муки готовят качапу — блин с сыром, колбасой".Местные сыры очень вкусные, особенно телита, гаянес. Из жареных больших бананов, риса, черной фасоли и мяса готовят пабельон криольо.Еще венесуэльцы едят много супов из морепродуктов — креветок, ракушек. "Рыбный промысел хорошо развит, и дары моря стоят недорого", — объясняет гид.Ромовый дневникОстров — зона беспошлинной торговли. Почти все туристы везут отсюда ром, кофе и шоколад, говорит Ольга Купцова. Еще отличный сувенир — фрукты: манго, папайя.Но самый популярный сувенир — все же алкоголь. "Чем больше выдержка рома, тем он дороже", — уточняет Иван и называет лучшие марки: Carupano, Diplomatico, Cacique, Santa Teresa.На острове развит жемчужный промысел, много лавок по продаже украшений из него. Он недорогой, и подделок нет, подчеркивает гид. Все же не зря это "Остров-Жемчужина".
https://ria.ru/20210729/venesuela-1743395846.html
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08:00 23.10.2021 (обновлено: 08:12 23.10.2021)
 

Куда лететь россиянам: туры на остров Маргарита в Венесуэле

© Depositphotos / galitskayaДевушка в гамаке
Девушка в гамаке - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© Depositphotos / galitskaya
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Тропический остров Маргарита непросто найти на карте. Наши туристы перестали посещать его лет пять назад, когда в Венесуэле начался экономический кризис. Но теперь туда летают чартеры, ведь это одно из немногих открытых для россиян направлений. Недешево, да. Зато — бирюзовое море, пляжи с белым песком и лето круглый год. Как провести отпуск на Карибах, что посмотреть, попробовать и к чему готовиться — в материале РИА Новости.

Место для своих — и для всех

"На Маргарите давно не было туристов из России — с 2016-го. В основном тут отдыхают состоятельные венесуэльцы, это их любимый остров", — рассказывает организатор туров Ольга Купцова. От материка курорт отделяет пролив шириной 22 километра.
Прямой перелет из Москвы — 13 часов (раньше нужна была стыковка в одной из европейских стран или Каракасе — столице Венесуэлы). В самолетах аншлаг, говорят местные гиды. В общем, это что-то вроде Занзибара — новой Танзании, выручавшей любителей экзотики в непростой 2020-й. Со своими подводными камнями, конечно.

Берите доллары и не мечтайте об интернете

У отдыха в Венесуэле есть некоторые особенности, и о них лучше знать заранее.
© AP Photo / Howard YanesВенесуэльские боливары
Венесуэльские боливары - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Howard Yanes
Венесуэльские боливары
Прежде всего, не надейтесь на банковскую карту. "Везите доллары — причем мелкие купюры — для расчета в кафе или такси. Сдачи не дают", — объясняет гид Иван Овчинников.
В Венесуэле долго не было свободной конвертации валюты. Как и в советские времена, за операции с долларом сажали в тюрьму, существовал черный рынок, иностранные деньги покупали у менял.
Теперь доллары разрешены, но банки — почти банкроты, отмечает Иван. Снять наличку получится не всегда. К тому же местные деньги — боливары — постоянно обесцениваются. "Два года назад власти убирали шесть нулей и недавно повторили эту же операцию", — добавляет гид.
CC0 / Wilfredor / Парк развлечений Диверленд на острове Маргарита
Парк развлечений Деверлэнд на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC0 / Wilfredor /
Парк развлечений Диверленд на острове Маргарита
Не рассчитывайте на стабильный и тем более быстрый интернет. "Связь плохая и дорогая, с этим проблемы", — говорит Иван Овчинников. Ольга Купцова уточняет: "Скорость интернета — максимум девять мегабайт, а не 100, как у многих в России".
Нужно быть готовым к проблемам с водой. "Труба, по которой она поступает с материка, проржавела, большая ее часть уходит в море. Так что могут и отключить на несколько часов", — добавляет экскурсовод.
Были и проблемы со светом: выключали на двадцать часов. Сейчас лучше, успокаивает Иван, фонари и светофоры работают.
CC BY-SA 3.0 / Cesar Pérez / Calles y tiendas de Juan Griego, Isla de Margarita.Магазины в городе Хуан Гриего на острове Маргарита
Магазины в городе Хуан Гриего на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Cesar Pérez / Calles y tiendas de Juan Griego, Isla de Margarita.
Магазины в городе Хуан Гриего на острове Маргарита
На острове нужно соблюдать правила безопасности: дорогие вещи не носить, бриллиантами и крупными суммами не "светить", айфоны без присмотра не оставлять.
В общественных местах надо быть в масках, на входе — дезинфицировать руки. Венесуэльцы очень сознательные и антиковидные меры соблюдают.
В остальном отдых будет сплошным удовольствием: прекрасные песчаные пляжи, теплое и чистое бирюзовое море, вкусная еда и доброжелательные, гостеприимные местные жители.

Джек Воробей бы оценил

Тропический остров, который окрестили "карибской жемчужиной" за красоту природы и 350 солнечных дней в году, открыл в 1498 году Христофор Колумб. И назвал его в честь дочери испанского короля Маргариты Австрийской.
© Pixabay / zenitmktДевушка с дельфином на острове Маргарита
Девушка с дельфином на острове Маргарита
1 из 6
Девушка с дельфином на острове Маргарита
© Pixabay / zenitmkt
© Depositphotos / urfРесторан на пляже острова Маргарита
Ресторан на пляже острова Маргарита
2 из 6
Ресторан на пляже острова Маргарита
© Depositphotos / urf
© Depositphotos / Kiramogilenskikh

Пляж на острове Маргарита

Пляж на острове Маргарита
3 из 6

Пляж на острове Маргарита

© Depositphotos / Kiramogilenskikh
© Depositphotos / bayazedПляж на острове Маргарита
Пляж на острове Маргарита
4 из 6
Пляж на острове Маргарита
© Depositphotos / bayazed
© Pixabay / Gabriel AvellanedaЛодка у побережья острова Маргарита
Лодка у побережья острова Маргарита
5 из 6
Лодка у побережья острова Маргарита
© Pixabay / Gabriel Avellaneda
© Pixabay / sofia_torres_bastidasПричал на острове Маргарита
Причал на острове Маргарита
6 из 6
Причал на острове Маргарита
© Pixabay / sofia_torres_bastidas
1 из 6
Девушка с дельфином на острове Маргарита
© Pixabay / zenitmkt
2 из 6
Ресторан на пляже острова Маргарита
© Depositphotos / urf
3 из 6

Пляж на острове Маргарита

© Depositphotos / Kiramogilenskikh
4 из 6
Пляж на острове Маргарита
© Depositphotos / bayazed
5 из 6
Лодка у побережья острова Маргарита
© Pixabay / Gabriel Avellaneda
6 из 6
Причал на острове Маргарита
© Pixabay / sofia_torres_bastidas
Главная достопримечательность курорта — песчаные пляжи, протянувшиеся на 150 километров. Один из них, Эль-Яке, входит в пятерку лучших в мире для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом. Там море глубоко врезается в берег, образуя мелководную лагуну.
CC0 / Wilfredor /

Серфер на пляже Эль-Яке на острове Маргарита

Серфер на пляже Эль Яке на острове Маргарита
1 из 2

Серфер на пляже Эль-Яке на острове Маргарита

CC0 / Wilfredor /
© Depositphotos / urf

Пляж Эль-Яке на острове Маргарита

Пляж Эль Яке на острове Маргарита
2 из 2

Пляж Эль-Яке на острове Маргарита

© Depositphotos / urf
1 из 2

Серфер на пляже Эль-Яке на острове Маргарита

CC0 / Wilfredor /
2 из 2

Пляж Эль-Яке на острове Маргарита

© Depositphotos / urf
Самый красивый в стране — пляж Воды на архипелаге Лос-Рокес. Это место называют венесуэльскими Мальдивами, но попасть туда с острова Маргарита можно только через материк.
На Маргарите есть два национальных парка и три заповедных леса (резервации), где обитают фламинго, пеликаны, попугаи.
В мангровых лесах парка Лагуна-ла-Рестинга — 90 видов рыб и почти столько же птиц: пеликаны, королевские цапли, фламинго, синие попугаи. Их лучше смотреть с воды — из лодки. А на берегу — ящерицы, игуаны, черепахи.
CC0 / Wilfredor / Дорога в Национальный парк Laguna De La Restinga
Дорога в Национальный парк Laguna De La Restinga - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC0 / Wilfredor /
Дорога в Национальный парк Laguna De La Restinga
В Серро-эль-Копей туристы едут, чтобы увидеть настоящие тропические джунгли. Горные склоны интересны для трекинга, но нужно быть в хорошей физической форме, предупреждает Ольга Купцова.
По пути можно увидеть обезьян, оленей, кроликов, белок. На горе высотой 950 метров — смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на города Порламар и Пампатар, прибрежные воды и даже континентальный берег Венесуэлы.
CC0 / Wilfredor / Национальный парк Cerro El Copey
Национальный парк Cerro El Copey - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC0 / Wilfredor /
Национальный парк Cerro El Copey
Главная достопримечательность материковой Венесуэлы — водопад Анхель. Самый высокий в мире: вода летит с вершины Ауян-Тепуи, то есть "Горы Дьявола", с 979 метров. Ближе к земле капли превращаются в туман.
С Маргариты к водопаду, в поселок Канайма, можно попасть только на самолете — через Каракас. Потом на лодке. "Водопад многие осматривают с высоты, но лучше переночевать у подножия, это совсем другие ощущения", — советует гид Иван Овчинников.

Тур по городам и музеям

Ла-Асунсьон с населением двадцать тысяч человек — столица Маргариты и всего региона Нуэва-Эспарта. Город находится в центре острова, и его историческая часть не менялась с XVI века — времен конкистадоров и пиратов.
CC0 / Wilfredor /

Вид на город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

Вид на город Ла Асунсьон на острове Маргарита
1 из 2

Вид на город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

CC0 / Wilfredor /
CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / La Asunción, Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped image

Город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

Город Ла Асунсьон на острове Маргарита
2 из 2

Город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / La Asunción, Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped image
1 из 2

Вид на город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

CC0 / Wilfredor /
2 из 2

Город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / La Asunción, Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped image
Порламар — ровесник столицы и крупнейший город острова, его коммерческий центр. Там же — международный аэропорт, паромная переправа и единственный на Маргарите аквапарк.
CC BY-SA 4.0 / José Alfaro / Porlamar, centro pobladoГород Порламар на острове Маргарита
Город Порламар на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC BY-SA 4.0 / José Alfaro / Porlamar, centro poblado
Город Порламар на острове Маргарита
А еще на Маргарите есть две средневековые крепости. Сан-Карлос-де-Борромео была возведена в середине XVII века на северо-востоке для защиты от пиратов. Сейчас там музей с пушками XVIII века и другими историческими экспонатами.
© Depositphotos / shaninКрепость Сан-Карлос-де-Борромео в Пампатаре
Крепость Сан Карлос Боромео в Пампатаре - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Depositphotos / shanin
Крепость Сан-Карлос-де-Борромео в Пампатаре
Крепость Санта-Роса построили в конце XVII века. Внутри — залы с оружием и картинами, а на открытой площадке — пушки и ядра. Бонус — панорамный вид на столицу.
CC0 / Wilfredor / Крепость Санта-Роса на острове Маргарита
Крепость Санта Роса на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC0 / Wilfredor /
Крепость Санта-Роса на острове Маргарита
Особенно почитаема на острове церковь Хорошего Путешествия (Доброго Пути), построенная в 1748 году. Сюда приходят помолиться перед поездкой.
CC0 / Wilfredor /

Интерьер церкви Хорошего Путешествия на острове Маргарита

Интерьер Церкви Хорошего Путешествия на острове Маргарита
1 из 2

Интерьер церкви Хорошего Путешествия на острове Маргарита

CC0 / Wilfredor /
CC BY-SA 4.0 / José Alfaro / Церковь Хорошего Путешествия на острове Маргарита
Церковь Хорошего Путешествия на острове Маргарита
2 из 2
Церковь Хорошего Путешествия на острове Маргарита
CC BY-SA 4.0 / José Alfaro /
1 из 2

Интерьер церкви Хорошего Путешествия на острове Маргарита

CC0 / Wilfredor /
2 из 2
Церковь Хорошего Путешествия на острове Маргарита
CC BY-SA 4.0 / José Alfaro /
Музеев на острове не очень много. В этнографическом Пуэблос-де-Маргарита — традиционные дома, произведения искусства, домашняя утварь, ритуальные предметы и даже аппарат для приготовления рома.
На территории есть музей жемчуга, посвященный ныряльщикам за раковинами: этот бизнес долгие годы был основой экономического роста Маргариты.
В Музее сахарного тростника — ручной пресс колониальной эпохи для выдавливания сока, бочки и телеги, в Музыкальном — местные инструменты. Еще на территории Пуэблос-де-Маргарита есть старинная аптека, столярная мастерская, Дом фотографии, уличные кухни.
CC BY-SA 3.0 / Estefanirubi / Этнографический музей Пуэблос-де-Маргарита
Этнографический музей Пуэблос де Маргарита - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Estefanirubi /
Этнографический музей Пуэблос-де-Маргарита
В Музей моря в Бока-де-Рио туристы едут, чтобы увидеть пятнадцатиметровый скелет кита, модели парусников, субмарин, потрогать рыбацкие сети.

Одна порция на двоих

"Венесуэльцы любят поесть, — говорит Иван Овчинников. — Еда очень вкусная, порции огромные". Суп стоит четыре-пять долларов, и этого хватит на двоих.
© Depositphotos / Clara_MАрепы
Арепы - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Depositphotos / Clara_M
Арепы
Кукуруза — важнейший продукт местной кухни. "Попробуйте арепу — национальное блюдо, пресную лепешку с разными начинками — колбасой, сыром, — рекомендует Иван Овчинников. — Еще из кукурузной муки готовят качапу — блин с сыром, колбасой".
Местные сыры очень вкусные, особенно телита, гаянес. Из жареных больших бананов, риса, черной фасоли и мяса готовят пабельон криольо.
© Depositphotos / lateciМорепродукты
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Depositphotos / lateci
Морепродукты
Еще венесуэльцы едят много супов из морепродуктов — креветок, ракушек. "Рыбный промысел хорошо развит, и дары моря стоят недорого", — объясняет гид.

Ромовый дневник

Остров — зона беспошлинной торговли. Почти все туристы везут отсюда ром, кофе и шоколад, говорит Ольга Купцова. Еще отличный сувенир — фрукты: манго, папайя.
CC0 / Wilfredor / Продажа сувениров на острове Маргариты
Продажа сувениров на острове Маргариты
1 из 3
Продажа сувениров на острове Маргариты
CC0 / Wilfredor /
CC0 / Wilfredor / Рынок Конехерос на острове Маргарита
Рынок Конехерос на острове Маргарита
2 из 3
Рынок Конехерос на острове Маргарита
CC0 / Wilfredor /
CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped imageПродажа сувениров на острове Маргарита
Продажа сувениров на острове Маргарита
3 из 3
Продажа сувениров на острове Маргарита
CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped image
1 из 3
Продажа сувениров на острове Маргариты
CC0 / Wilfredor /
2 из 3
Рынок Конехерос на острове Маргарита
CC0 / Wilfredor /
3 из 3
Продажа сувениров на острове Маргарита
CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped image
Но самый популярный сувенир — все же алкоголь. "Чем больше выдержка рома, тем он дороже", — уточняет Иван и называет лучшие марки: Carupano, Diplomatico, Cacique, Santa Teresa.
На острове развит жемчужный промысел, много лавок по продаже украшений из него. Он недорогой, и подделок нет, подчеркивает гид. Все же не зря это "Остров-Жемчужина".
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