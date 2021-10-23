https://ria.ru/20211023/upts-1755922331.html

Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США

Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США - РИА Новости, 23.10.2021

Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США

В Московском патриархате не исключают усиления гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и новых захватов храмов раскольниками в результате... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T11:25

2021-10-23T11:25

2021-10-23T11:25

религия

украина

сша

варфоломей i (патриарх константинопольский)

московский патриархат

константинопольский патриархат

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости, Ольга Липич. В Московском патриархате не исключают усиления гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и новых захватов храмов раскольниками в результате начинающегося в субботу визита в США патриарха Константинопольского Варфоломея.Согласно программе поездки, которую опубликовал грекоязычный сайт "Этникос Кирикс" ("Национальный глашатай"), патриарх Варфоломей будет находиться в США с 23 октября по 3 ноября, в ходе визита запланированы встречи с президентом Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными лицами. Патриарх Варфоломей в январе 2019 года даровал томос об автокефалии так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), созданной на базе раскольнических структур, после чего участились силовые захваты храмов канонической УПЦ, а также началась их перерегистрация в пользу раскольников, число инцидентов измеряется сотнями. Русская церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Многие эксперты связывают его неканонические действия на Украине, в первую очередь, с политикой США.Константинопольский патриарх, отметил он, "так или иначе будет встречаться с людьми, которые курируют украинский проект (ПЦУ – ред.) и, видимо, будут обмениваться мнениями по поводу дальнейших шагов в реализации этого проекта". "Если возобладает точка зрения, что активность нужно увеличить, значит, будет больше захватов храмов и прочих подобных действий по отношению к верующим канонической Украинской церкви", - полагает собеседник агентства.По его словам, "о том, что в украинских церковных делах Соединенные Штаты тесно сотрудничали с Константинопольским патриархатом, не скрывает ни та, ни другая сторона". "Господин Помпео, бывший госсекретарь США, уходя со своего поста, сказал, что одно из главных его достижений на своей должности – это как раз автокефалия ПЦУ", - напомнил Якимчук. Он выразил удивление, что "для такого ранга чиновника такой страны" это приоритет.

https://ria.ru/20211002/patriarkh-1752811462.html

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украина, сша, варфоломей i (патриарх константинопольский), московский патриархат, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)