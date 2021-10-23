Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США
Протоиерей Игорь Якимчук: визит Варфоломея в США может усилить гонения на УПЦ
© AP Photo / Lefteris PitarakisВселенский патриарх Варфоломей
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости, Ольга Липич. В Московском патриархате не исключают усиления гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и новых захватов храмов раскольниками в результате начинающегося в субботу визита в США патриарха Константинопольского Варфоломея.
Согласно программе поездки, которую опубликовал грекоязычный сайт "Этникос Кирикс" ("Национальный глашатай"), патриарх Варфоломей будет находиться в США с 23 октября по 3 ноября, в ходе визита запланированы встречи с президентом Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и другими высокопоставленными лицами. Патриарх Варфоломей в январе 2019 года даровал томос об автокефалии так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), созданной на базе раскольнических структур, после чего участились силовые захваты храмов канонической УПЦ, а также началась их перерегистрация в пользу раскольников, число инцидентов измеряется сотнями. Русская церковь разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. Многие эксперты связывают его неканонические действия на Украине, в первую очередь, с политикой США.
"Да, не исключаем усиления гонений на каноническую Украинскую церковь в связи с этим визитом патриарха Варфоломея в Соединенные Штаты", - сказал РИА Новости секретарь отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Константинопольский патриарх, отметил он, "так или иначе будет встречаться с людьми, которые курируют украинский проект (ПЦУ – ред.) и, видимо, будут обмениваться мнениями по поводу дальнейших шагов в реализации этого проекта". "Если возобладает точка зрения, что активность нужно увеличить, значит, будет больше захватов храмов и прочих подобных действий по отношению к верующим канонической Украинской церкви", - полагает собеседник агентства.
По его словам, "о том, что в украинских церковных делах Соединенные Штаты тесно сотрудничали с Константинопольским патриархатом, не скрывает ни та, ни другая сторона". "Господин Помпео, бывший госсекретарь США, уходя со своего поста, сказал, что одно из главных его достижений на своей должности – это как раз автокефалия ПЦУ", - напомнил Якимчук. Он выразил удивление, что "для такого ранга чиновника такой страны" это приоритет.
"Как понимаю, этот визит патриарха Варфоломея в США призван подчеркнуть их близость, продемонстрировать, что Соединенные Штаты и после смены администрации являются защитником и покровителем Константинопольского патриархата – в этом главный смысл этого визита", - считает представитель Московского патриархата.