https://ria.ru/20211023/ukraina-1755942312.html

На Украине остановили теплоэлектростанцию из-за нехватки угля

На Украине остановили теплоэлектростанцию из-за нехватки угля - РИА Новости, 23.10.2021

На Украине остановили теплоэлектростанцию из-за нехватки угля

Славянская ТЭС на Украине остановлена на фоне нехватки угля, такие данные опубликовала в субботу компания "Укрэнерго". РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T14:35

2021-10-23T14:35

2021-10-23T14:35

в мире

украина

дтэк

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150471/61/1504716106_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_81b775d8ec1d5ee7813dcbf901bf9f75.jpg

КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Славянская ТЭС на Украине остановлена на фоне нехватки угля, такие данные опубликовала в субботу компания "Укрэнерго".Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшается, на складах находится в 3,9 раза меньше сырья, чем необходимо. На некоторых ТЭС этого вида топлива осталось на считанные дни.Так, согласно данным, опубликованным на сайте компании, по состоянию на 14.00 субботы, оба блока ТЭС остановлены.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, намерена увеличить собственную добычу и импорт. По его словам, в октябре на Украине планируется добыть 1,7 миллиона тонн угля и импортировать 600 тысяч тонн для безопасного прохождения отопительного периода.Украинская компания ДТЭК сообщила в пятницу, что заключила контракт с HC Trading на поставку 60 тысяч тонн угля из США.

https://ria.ru/20211014/ukraina-1754508292.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, дтэк, укрэнерго