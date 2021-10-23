https://ria.ru/20211023/ukraina-1755942312.html
На Украине остановили теплоэлектростанцию из-за нехватки угля
На Украине остановили теплоэлектростанцию из-за нехватки угля - РИА Новости, 23.10.2021
На Украине остановили теплоэлектростанцию из-за нехватки угля
Славянская ТЭС на Украине остановлена на фоне нехватки угля, такие данные опубликовала в субботу компания "Укрэнерго". РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T14:35
2021-10-23T14:35
2021-10-23T14:35
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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Славянская ТЭС на Украине остановлена на фоне нехватки угля, такие данные опубликовала в субботу компания "Укрэнерго".Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшается, на складах находится в 3,9 раза меньше сырья, чем необходимо. На некоторых ТЭС этого вида топлива осталось на считанные дни.Так, согласно данным, опубликованным на сайте компании, по состоянию на 14.00 субботы, оба блока ТЭС остановлены.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона, намерена увеличить собственную добычу и импорт. По его словам, в октябре на Украине планируется добыть 1,7 миллиона тонн угля и импортировать 600 тысяч тонн для безопасного прохождения отопительного периода.Украинская компания ДТЭК сообщила в пятницу, что заключила контракт с HC Trading на поставку 60 тысяч тонн угля из США.
https://ria.ru/20211014/ukraina-1754508292.html
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в мире, украина, дтэк, укрэнерго
На Украине остановили теплоэлектростанцию из-за нехватки угля
Славянскую ТЭС на Украине остановили из-за нехватки угля