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https://ria.ru/20211023/ukraina-1755935741.html
Россия готова дать жесткий отпор Украине
В Госдуме заявили о готовности отразить любую диверсию со стороны Украины - РИА Новости, 23.10.2021
Россия готова дать жесткий отпор Украине
Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, но если ее власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор, заявил... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T13:07
2021-10-23T16:35
в мире
украина
москва
госдума рф
михаил шеремет
россия
алексей арестович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, но если ее власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.Накануне главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина будет вести диверсионную деятельность в России в случае "полномасштабной агрессии" со стороны Москвы. По его словам, рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, если начнется "большая война"."Россия всегда была заинтересована и стремилась к добрососедским отношениям с Украиной, считая украинский народ братским. Но националисты, пришедшие к власти на Украине, не только продали свою страну в угоду интересам заокеанских хозяев, но и пытаются настроить народ против России. Но предупреждаем сразу, что если украинские власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, если украинские власти предпримут попытку развязать "большую войну", то для них она закончится большом конфузом, не успев начаться."Очень печально, что к власти на Украине пришли деятели, которые провоцируют и пытаются махать зажженными спичками возле порохового бочонка. Украинский народ заслуживает лучшего будущего, и это будущее возможно только в дружбе и вместе с Россией", - сказал депутат.
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в мире, украина, москва, госдума рф, михаил шеремет, россия, алексей арестович
13:07 23.10.2021 (обновлено: 16:35 23.10.2021)
 
В Госдуме заявили о готовности отразить любую диверсию со стороны Украины

Депутат Шеремет: Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, но если ее власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Накануне главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина будет вести диверсионную деятельность в России в случае "полномасштабной агрессии" со стороны Москвы. По его словам, рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, если начнется "большая война".
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"Россия всегда была заинтересована и стремилась к добрососедским отношениям с Украиной, считая украинский народ братским. Но националисты, пришедшие к власти на Украине, не только продали свою страну в угоду интересам заокеанских хозяев, но и пытаются настроить народ против России. Но предупреждаем сразу, что если украинские власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, если украинские власти предпримут попытку развязать "большую войну", то для них она закончится большом конфузом, не успев начаться.
"Очень печально, что к власти на Украине пришли деятели, которые провоцируют и пытаются махать зажженными спичками возле порохового бочонка. Украинский народ заслуживает лучшего будущего, и это будущее возможно только в дружбе и вместе с Россией", - сказал депутат.
 
В миреУкраинаМоскваГосдума РФМихаил ШереметРоссияАлексей Арестович
 
 
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