https://ria.ru/20211023/ukraina-1755935741.html
Россия готова дать жесткий отпор Украине
В Госдуме заявили о готовности отразить любую диверсию со стороны Украины - РИА Новости, 23.10.2021
Россия готова дать жесткий отпор Украине
Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, но если ее власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор, заявил... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T13:07
2021-10-23T13:07
2021-10-23T16:35
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михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, но если ее власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.Накануне главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина будет вести диверсионную деятельность в России в случае "полномасштабной агрессии" со стороны Москвы. По его словам, рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, если начнется "большая война"."Россия всегда была заинтересована и стремилась к добрососедским отношениям с Украиной, считая украинский народ братским. Но националисты, пришедшие к власти на Украине, не только продали свою страну в угоду интересам заокеанских хозяев, но и пытаются настроить народ против России. Но предупреждаем сразу, что если украинские власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, если украинские власти предпримут попытку развязать "большую войну", то для них она закончится большом конфузом, не успев начаться."Очень печально, что к власти на Украине пришли деятели, которые провоцируют и пытаются махать зажженными спичками возле порохового бочонка. Украинский народ заслуживает лучшего будущего, и это будущее возможно только в дружбе и вместе с Россией", - сказал депутат.
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в мире, украина, москва, госдума рф, михаил шеремет, россия, алексей арестович
13:07 23.10.2021 (обновлено: 16:35 23.10.2021)
В Госдуме заявили о готовности отразить любую диверсию со стороны Украины
Депутат Шеремет: Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Россия
заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной
, но если ее власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор, заявил депутат Госдумы РФ
от крымского региона Михаил Шеремет
.
Накануне главы офиса президента Украины Алексей Арестович
заявил, что Украина будет вести диверсионную деятельность в России в случае "полномасштабной агрессии" со стороны Москвы
. По его словам, рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, если начнется "большая война".
"Россия всегда была заинтересована и стремилась к добрососедским отношениям с Украиной, считая украинский народ братским. Но националисты, пришедшие к власти на Украине, не только продали свою страну в угоду интересам заокеанских хозяев, но и пытаются настроить народ против России. Но предупреждаем сразу, что если украинские власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, если украинские власти предпримут попытку развязать "большую войну", то для них она закончится большом конфузом, не успев начаться.
"Очень печально, что к власти на Украине пришли деятели, которые провоцируют и пытаются махать зажженными спичками возле порохового бочонка. Украинский народ заслуживает лучшего будущего, и это будущее возможно только в дружбе и вместе с Россией", - сказал депутат.