https://ria.ru/20211023/ukraina-1755935741.html

Россия готова дать жесткий отпор Украине

В Госдуме заявили о готовности отразить любую диверсию со стороны Украины - РИА Новости, 23.10.2021

Россия готова дать жесткий отпор Украине

Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, но если ее власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор, заявил... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T13:07

2021-10-23T13:07

2021-10-23T16:35

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михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, но если ее власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.Накануне главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина будет вести диверсионную деятельность в России в случае "полномасштабной агрессии" со стороны Москвы. По его словам, рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, если начнется "большая война"."Россия всегда была заинтересована и стремилась к добрососедским отношениям с Украиной, считая украинский народ братским. Но националисты, пришедшие к власти на Украине, не только продали свою страну в угоду интересам заокеанских хозяев, но и пытаются настроить народ против России. Но предупреждаем сразу, что если украинские власти предпримут какие-либо диверсионные вылазки, то получат жесткий отпор", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, если украинские власти предпримут попытку развязать "большую войну", то для них она закончится большом конфузом, не успев начаться."Очень печально, что к власти на Украине пришли деятели, которые провоцируют и пытаются махать зажженными спичками возле порохового бочонка. Украинский народ заслуживает лучшего будущего, и это будущее возможно только в дружбе и вместе с Россией", - сказал депутат.

https://ria.ru/20211023/nato-1755922129.html

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в мире, украина, москва, госдума рф, михаил шеремет, россия, алексей арестович