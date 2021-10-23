https://ria.ru/20211023/ucheniya-1755942630.html

Генерал-лейтенант рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане

Генерал-лейтенант рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане - РИА Новости, 23.10.2021

Генерал-лейтенант рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане

Оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), завершившиеся в Таджикистане, носили... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T14:40

2021-10-23T14:40

2021-10-23T14:41

безопасность

таджикистан

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ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 23 окт - РИА Новости. Оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), завершившиеся в Таджикистане, носили контртеррористический характер и проводились с учетом тактики действий и вооружения международных бандформирований, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский."Учения носили контртеррористический характер и были направлены на ликвидацию возможных угроз на этом направлении", - сказал Поплавский, подводя итоги маневров."Мы показали всем их участникам опыт российских подразделений, полученный в Сирийской Арабской Республике в ходе борьбы с ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ - ред.)", - добавил он.Генерал отметил, что в сценарий учений были заложены эпизоды, характерные для тактики действий международных бандформирований, с учетом имеющихся у них образцов вооружения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, в том числе кустарного производства, а также использование заминированных бронеавтомобилей и террористов-смертников.По его словам, военнослужащие в ходе учений выполнили ряд практических задач: ведение разведки для предотвращения проникновения бандформирований на территорию Таджикистана, усиление государственной границы, блокирование и локализация прорвавшихся бандгрупп, а также проведение войсковой операции по уничтожению всех боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211012/ucheniya-1754208454.html

https://ria.ru/20211022/razvedchiki-1755725317.html

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, таджикистан, одкб, центральный военный округ, исламское государство, россия