https://ria.ru/20211023/ucheniya-1755942630.html
Генерал-лейтенант рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
Генерал-лейтенант рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане - РИА Новости, 23.10.2021
Генерал-лейтенант рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
Оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), завершившиеся в Таджикистане, носили... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T14:40
2021-10-23T14:40
2021-10-23T14:41
безопасность
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ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 23 окт - РИА Новости. Оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), завершившиеся в Таджикистане, носили контртеррористический характер и проводились с учетом тактики действий и вооружения международных бандформирований, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский."Учения носили контртеррористический характер и были направлены на ликвидацию возможных угроз на этом направлении", - сказал Поплавский, подводя итоги маневров."Мы показали всем их участникам опыт российских подразделений, полученный в Сирийской Арабской Республике в ходе борьбы с ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ - ред.)", - добавил он.Генерал отметил, что в сценарий учений были заложены эпизоды, характерные для тактики действий международных бандформирований, с учетом имеющихся у них образцов вооружения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, в том числе кустарного производства, а также использование заминированных бронеавтомобилей и террористов-смертников.По его словам, военнослужащие в ходе учений выполнили ряд практических задач: ведение разведки для предотвращения проникновения бандформирований на территорию Таджикистана, усиление государственной границы, блокирование и локализация прорвавшихся бандгрупп, а также проведение войсковой операции по уничтожению всех боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211012/ucheniya-1754208454.html
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РИА Новости
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безопасность, таджикистан, одкб, центральный военный округ, исламское государство, россия
14:40 23.10.2021 (обновлено: 14:41 23.10.2021)
Генерал-лейтенант рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
Учения коллективных сил ОДКБ носили контртеррористический характер
ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 23 окт - РИА Новости.
Оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ
), завершившиеся в Таджикистане
, носили контртеррористический характер и проводились с учетом тактики действий и вооружения международных бандформирований, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО
) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.
"Учения носили контртеррористический характер и были направлены на ликвидацию возможных угроз на этом направлении", - сказал Поплавский, подводя итоги маневров.
"Мы показали всем их участникам опыт российских подразделений, полученный в Сирийской Арабской Республике в ходе борьбы с ИГИЛ
* (террористическая группировка, запрещена в РФ
- ред.)", - добавил он.
Генерал отметил, что в сценарий учений были заложены эпизоды, характерные для тактики действий международных бандформирований, с учетом имеющихся у них образцов вооружения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, в том числе кустарного производства, а также использование заминированных бронеавтомобилей и террористов-смертников.
По его словам, военнослужащие в ходе учений выполнили ряд практических задач: ведение разведки для предотвращения проникновения бандформирований на территорию Таджикистана, усиление государственной границы, блокирование и локализация прорвавшихся бандгрупп, а также проведение войсковой операции по уничтожению всех боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация