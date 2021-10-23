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Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США - РИА Новости, 23.10.2021
Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о начале процедуры закупки истребителей F-16 у США. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T10:58
2021-10-23T10:58
в мире
сша
f-16
хулуси акар
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АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о начале процедуры закупки истребителей F-16 у США.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.Он отметил, что парк уже имеющихся на вооружении турецкой армии F-16 требует модернизации.Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
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в мире, сша, f-16, хулуси акар
10:58 23.10.2021
 
Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США

Минобороны Турции сообщило о начале процедуры закупки самолетов F-16 у США

© AP Photo / Wally SantanaИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© AP Photo / Wally Santana
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АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о начале процедуры закупки истребителей F-16 у США.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
"Начата техническая работа по поставкам F-16. Мы следим за этим процессом. Укрепление Турции также означает усиление обороны НАТО", - цитирует заявление Акара сайт минобороны Турции.
Он отметил, что парк уже имеющихся на вооружении турецкой армии F-16 требует модернизации.
"Мы ждем от США, как нашего союзника и друга, не только поставку 70 Viper F-16, но и вклада в модернизацию имеющихся у Турции военных самолетов", - добавил Акар.
Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
10:33
Минобороны Турции заявило о стабилизации обстановки в сирийском Идлибе
 
В миреСШАF-16Хулуси Акар
 
 
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