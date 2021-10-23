https://ria.ru/20211023/turtsiya-1755919298.html

Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США

Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США - РИА Новости, 23.10.2021

Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о начале процедуры закупки истребителей F-16 у США. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T10:58

2021-10-23T10:58

2021-10-23T10:58

в мире

сша

f-16

хулуси акар

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АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о начале процедуры закупки истребителей F-16 у США.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.Он отметил, что парк уже имеющихся на вооружении турецкой армии F-16 требует модернизации.Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.

https://ria.ru/20211023/siriya-1755917927.html

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в мире, сша, f-16, хулуси акар