Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
Минобороны Турции сообщило о начале процедуры закупки самолетов F-16 у США
© AP Photo / Wally SantanaИстребитель F-16
© AP Photo / Wally Santana
АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о начале процедуры закупки истребителей F-16 у США.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы поставок F-35.
"Начата техническая работа по поставкам F-16. Мы следим за этим процессом. Укрепление Турции также означает усиление обороны НАТО", - цитирует заявление Акара сайт минобороны Турции.
Он отметил, что парк уже имеющихся на вооружении турецкой армии F-16 требует модернизации.
"Мы ждем от США, как нашего союзника и друга, не только поставку 70 Viper F-16, но и вклада в модернизацию имеющихся у Турции военных самолетов", - добавил Акар.
Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. США аннулировали совместный меморандум по F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более одной тысячи компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.