https://ria.ru/20211023/timoshenko-1755901799.html

Тимошенко раскрыла, как украинцев обдурили российским газом

Тимошенко раскрыла "большой обман" Украины о газе "не из России" - РИА Новости, 23.10.2021

Тимошенко раскрыла, как украинцев обдурили российским газом

РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T01:17

2021-10-23T01:17

2021-10-23T03:41

в мире

киев

партия "батькивщина"

европа

юлия тимошенко

нафтогаз украины

россия

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КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Глава партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась российским газом, и назвала ситуацию с закупкой "европейского" газа "большим обманом". Слова политика цитирует канал "Наш".Киев с ноября 2015 года принял решение прекратить закупки голубого топлива у восточного соседа. Вместо этого Украина начала закачивать в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе. Власти страны также заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.По ее словам, для прокачки провели фиктивную трубу, однако при этом "газ шел русский"."Просто вся пропаганда, которая делалась в это время, должна была говорить, что это европейский газ, и этот газ поставляли через европейского посредника", — добавила она.Депутат подчеркнула, что газа сейчас на Украине нет, и необходимо его покупать по высокой цене.Ранее Тимошенко заявила, что возглавляемая ей партия требует объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами голубого топлива в стране и завышенными тарифами ЖКХ.

https://ria.ru/20211022/zelenskiy-1755879214.html

https://ria.ru/20211022/gazosnabzhenie-1755882759.html

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в мире, киев, партия "батькивщина", европа, юлия тимошенко, нафтогаз украины, россия