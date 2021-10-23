https://ria.ru/20211023/timoshenko-1755901799.html
Тимошенко раскрыла, как украинцев обдурили российским газом
Тимошенко раскрыла "большой обман" Украины о газе "не из России" - РИА Новости, 23.10.2021
Тимошенко раскрыла, как украинцев обдурили российским газом
РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T01:17
2021-10-23T01:17
2021-10-23T03:41
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партия "батькивщина"
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юлия тимошенко
нафтогаз украины
россия
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КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Глава партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась российским газом, и назвала ситуацию с закупкой "европейского" газа "большим обманом". Слова политика цитирует канал "Наш".Киев с ноября 2015 года принял решение прекратить закупки голубого топлива у восточного соседа. Вместо этого Украина начала закачивать в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе. Власти страны также заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.По ее словам, для прокачки провели фиктивную трубу, однако при этом "газ шел русский"."Просто вся пропаганда, которая делалась в это время, должна была говорить, что это европейский газ, и этот газ поставляли через европейского посредника", — добавила она.Депутат подчеркнула, что газа сейчас на Украине нет, и необходимо его покупать по высокой цене.Ранее Тимошенко заявила, что возглавляемая ей партия требует объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами голубого топлива в стране и завышенными тарифами ЖКХ.
https://ria.ru/20211022/zelenskiy-1755879214.html
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в мире, киев, партия "батькивщина", европа, юлия тимошенко, нафтогаз украины, россия
01:17 23.10.2021 (обновлено: 03:41 23.10.2021)
Тимошенко раскрыла "большой обман" Украины о газе "не из России"
Депутат Рады Тимошенко: Киев обманывает, говоря о прекращении импорта российского газа
КИЕВ, 23 окт — РИА Новости.
Глава партии "Батькивщина
", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась российским газом, и назвала ситуацию с закупкой "европейского" газа "большим обманом". Слова политика цитирует канал "Наш".
Киев с ноября 2015 года принял решение прекратить закупки голубого топлива у восточного соседа. Вместо этого Украина начала закачивать в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе
. Власти страны также заявляли, что не планируют возобновлять прямые поставки газа из России.
"Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман", — сказала Тимошенко.
По ее словам, для прокачки провели фиктивную трубу, однако при этом "газ шел русский".
"Просто вся пропаганда, которая делалась в это время, должна была говорить, что это европейский газ, и этот газ поставляли через европейского посредника", — добавила она.
Депутат подчеркнула, что газа сейчас на Украине нет, и необходимо его покупать по высокой цене.
Ранее Тимошенко заявила, что возглавляемая ей партия требует объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами голубого топлива в стране и завышенными тарифами ЖКХ.