https://ria.ru/20211023/surrogat-1755952777.html

В Оренбургской области задержали еще двух подозреваемых в сбыте суррогата

В Оренбургской области задержали еще двух подозреваемых в сбыте суррогата - РИА Новости, 23.10.2021

В Оренбургской области задержали еще двух подозреваемых в сбыте суррогата

Задержаны еще два лица, причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбургской области, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T16:13

2021-10-23T16:13

2021-10-23T16:18

происшествия

оренбургская область

свердловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Задержаны еще два лица, причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбургской области, сообщается на сайте МВД.Подчеркивается, что в полицию поступило сообщение о том, что из-за отравления метанолом скончалась 33-летняя женщина, а ее сожитель находится в реанимационном отделении."В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя... Сотрудники полиции при проведении обысковых мероприятий у 60-летней женщины обнаружили 17 бутылок алкогольной продукции, четыре из которых были спрятаны за собачьей будкой. Еще 16 бутылок контрафакта полицейские нашли дома у второй задержанной", - говорится в сообщении.В последнее время в России зафиксировано два резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской области – 24.Как сообщалось ранее, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом в регионах, выявить причины, предложить меры профилактики.

https://ria.ru/20211022/metanol-1755823766.html

https://ria.ru/20211022/otravleniya-1755777622.html

оренбургская область

свердловская область

россия

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