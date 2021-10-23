https://ria.ru/20211023/surrogat-1755952777.html
В Оренбургской области задержали еще двух подозреваемых в сбыте суррогата
В Оренбургской области задержали еще двух подозреваемых в сбыте суррогата - РИА Новости, 23.10.2021
В Оренбургской области задержали еще двух подозреваемых в сбыте суррогата
Задержаны еще два лица, причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбургской области, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T16:13
2021-10-23T16:13
2021-10-23T16:18
происшествия
оренбургская область
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Задержаны еще два лица, причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбургской области, сообщается на сайте МВД.Подчеркивается, что в полицию поступило сообщение о том, что из-за отравления метанолом скончалась 33-летняя женщина, а ее сожитель находится в реанимационном отделении."В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя... Сотрудники полиции при проведении обысковых мероприятий у 60-летней женщины обнаружили 17 бутылок алкогольной продукции, четыре из которых были спрятаны за собачьей будкой. Еще 16 бутылок контрафакта полицейские нашли дома у второй задержанной", - говорится в сообщении.В последнее время в России зафиксировано два резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской области – 24.Как сообщалось ранее, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать все случаи отравления алкогольным суррогатом в регионах, выявить причины, предложить меры профилактики.
https://ria.ru/20211022/metanol-1755823766.html
https://ria.ru/20211022/otravleniya-1755777622.html
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происшествия, оренбургская область, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, массовое отравление метанолом на урале
16:13 23.10.2021 (обновлено: 16:18 23.10.2021)
В Оренбургской области задержали еще двух подозреваемых в сбыте суррогата
В Оренбургской области задержали еще двух лиц, причастных к сбыту суррогатного алкоголя