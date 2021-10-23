https://ria.ru/20211023/sochi-1755937170.html
Схему движения на трассе в сторону Красной Поляны решили оставить прежней
Схему движения на трассе в сторону Красной Поляны решили оставить прежней - РИА Новости, 23.10.2021
Схему движения на трассе в сторону Красной Поляны решили оставить прежней
Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T13:32
2021-10-23T13:32
2021-10-23T16:21
общество
сочи
красная поляна
алексей копайгородский
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СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.Накануне одностороннее движение в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер — Красная Поляна и Адлер — Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: как пишут региональные СМИ, они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу.Он также пообещал, что все дальнейшие изменения будут выводить только после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, а также с учетом мнения жителей.Девятого октября на трассе Адлер — Альпика-Сервис произошло ДТП с участием автомобиля, с котором ехала телеведущая Ксения Собчак. Mercedes Собчак выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen погибла на месте, вторую и водителя госпитализировали. Водитель автомобиля Собчак признал вину и сейчас находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20211012/trassa-1754204631.html
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красная поляна
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РИА Новости
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Стихийная акция жителей Сочи против одностороннего движения на трассе
Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Накануне одностороннее движение в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер – Красная Поляна и Адлер – Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу.
2021-10-23T13:32
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PT0M57S
РИА Новости
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общество, сочи, красная поляна, алексей копайгородский
13:32 23.10.2021 (обновлено: 16:21 23.10.2021)
Схему движения на трассе в сторону Красной Поляны решили оставить прежней
В Сочи вернули двустороннее движение на трассе Адлер — Альпика-Сервис
СОЧИ, 23 окт — РИА Новости.
Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны
. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский
.
Накануне одностороннее движение в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер — Красная Поляна и Адлер — Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: как пишут региональные СМИ, они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу.
"Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил сложившуюся ситуацию с министром транспорта, и принято решение возобновить движение по автотрассе в направлении Красной Поляны в прежнем режиме", — сказал Копайгородский.
Он также пообещал, что все дальнейшие изменения будут выводить только после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, а также с учетом мнения жителей.
Девятого октября на трассе Адлер — Альпика-Сервис произошло ДТП с участием автомобиля, с котором ехала телеведущая Ксения Собчак. Mercedes Собчак выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen погибла на месте, вторую и водителя госпитализировали. Водитель автомобиля Собчак признал вину и сейчас находится под домашним арестом.