https://ria.ru/20211023/sochi-1755937170.html

Схему движения на трассе в сторону Красной Поляны решили оставить прежней

Схему движения на трассе в сторону Красной Поляны решили оставить прежней - РИА Новости, 23.10.2021

Схему движения на трассе в сторону Красной Поляны решили оставить прежней

Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T13:32

2021-10-23T13:32

2021-10-23T16:21

общество

сочи

красная поляна

алексей копайгородский

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СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.Накануне одностороннее движение в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер — Красная Поляна и Адлер — Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: как пишут региональные СМИ, они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу.Он также пообещал, что все дальнейшие изменения будут выводить только после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, а также с учетом мнения жителей.Девятого октября на трассе Адлер — Альпика-Сервис произошло ДТП с участием автомобиля, с котором ехала телеведущая Ксения Собчак. Mercedes Собчак выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Одна пассажирка Volkswagen погибла на месте, вторую и водителя госпитализировали. Водитель автомобиля Собчак признал вину и сейчас находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20211012/trassa-1754204631.html

сочи

красная поляна

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2021

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Стихийная акция жителей Сочи против одностороннего движения на трассе Власти Сочи отказались от попытки ввести одностороннее движение на автотрассе в направлении Красной Поляны. Накануне одностороннее движение в тестовом режиме запустили на двух участках федеральных трасс: Адлер – Красная Поляна и Адлер – Альпика-Сервис. Это вызвало недовольство местных жителей: они устроили акцию протеста и перекрыли дорогу. 2021-10-23T13:32 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сочи, красная поляна, алексей копайгородский