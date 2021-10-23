Режиссер фильма "Раст" высказался о трагически погибшей на съемках Хатчинс
Режиссер фильма "Раст": трагически погибшая оператор побуждала меня становиться лучше
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом на киносъемке, во время которого голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, добавив, что погибшая "всегда побуждала его становиться лучше".
"Я опустошен потерей моего другая и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой. Она боролась до последнего и всегда подталкивала меня к тому, чтобы становиться лучше. Мои мысли - с ее семьей в это тяжелое время", - сказал Соуза в заявлении изданию Deadline.
Как сообщалось ранее, в пятницу Болдуин посетил закрытую церемонию прощания с Галиной Хатчинс в Санта-Фе, где помимо него также присутствовали муж и сын кинооператора. Открытая церемония прощания состоится в субботу вечером по местному времени.
ЧП случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сказал, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку. Обвинений актеру в связи с трагедией пока не предъявлено.