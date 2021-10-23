https://ria.ru/20211023/smert-1755973029.html

Режиссер фильма "Раст" высказался о трагически погибшей на съемках Хатчинс

Режиссер фильма "Раст" высказался о трагически погибшей на съемках Хатчинс - РИА Новости, 23.10.2021

Режиссер фильма "Раст" высказался о трагически погибшей на съемках Хатчинс

Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом на киносъемке, во время которого голливудский актер Алек Болдуин... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T20:34

2021-10-23T20:34

2021-10-23T20:34

санта-фе (сша)

ссср

альбукерке

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом на киносъемке, во время которого голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, добавив, что погибшая "всегда побуждала его становиться лучше".Как сообщалось ранее, в пятницу Болдуин посетил закрытую церемонию прощания с Галиной Хатчинс в Санта-Фе, где помимо него также присутствовали муж и сын кинооператора. Открытая церемония прощания состоится в субботу вечером по местному времени.ЧП случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сказал, что выстрел произвел Алек Болдуин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.В пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку. Обвинений актеру в связи с трагедией пока не предъявлено.

https://ria.ru/20211023/bolduin-1755936882.html

санта-фе (сша)

ссср

альбукерке

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санта-фе (сша), ссср, альбукерке, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма