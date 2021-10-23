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Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале - РИА Новости, 23.10.2021
Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале вокруг студии "Квартал 95", которую когда-то создал вместе РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T01:26
2021-10-23T01:26
в мире
украина
лондон
владимир зеленский
игорь коломойский
иван баканов
сергей шефир
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КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале вокруг студии "Квартал 95", которую когда-то создал вместе с нынешним главой государства Владимиром Зеленским.В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером Шефира спросили, не хочет ли Зеленский перевести на Украину деньги, которые лежат в офшорах, и заплатить с них налоги.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский. Он подтвердил наличие офшорных счетов, но заявил, что их не использовали для отмывания денег.Журналисты издания "Следствие.Инфо" показали фильм об офшорах Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках этого досье. По информации журналистов, в частности, Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. В частности, в фильме говорится, что офшорные компании собственников "Квартала 95" использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне.
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в мире, украина, лондон, владимир зеленский, игорь коломойский, иван баканов, сергей шефир
01:26 23.10.2021
 
Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале

Первый помощник Зеленского Шефир не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале

© РИА Новости / СтрингерПервый помощник президента Украины Сергей Шефир
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале вокруг студии "Квартал 95", которую когда-то создал вместе с нынешним главой государства Владимиром Зеленским.
В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером Шефира спросили, не хочет ли Зеленский перевести на Украину деньги, которые лежат в офшорах, и заплатить с них налоги.
"Студия "Квартал 95" является одним из самых крупных налогоплательщиков в медиабизнесе. Больше мне комментировать нечего", - сказал Шефир
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Среди них есть и Зеленский. Он подтвердил наличие офшорных счетов, но заявил, что их не использовали для отмывания денег.
Журналисты издания "Следствие.Инфо" показали фильм об офшорах Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках этого досье. По информации журналистов, в частности, Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. В частности, в фильме говорится, что офшорные компании собственников "Квартала 95" использовались для покупки трех элитных квартир в Лондоне.
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В миреУкраинаЛондонВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийИван БакановСергей Шефир
 
 
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