https://ria.ru/20211023/saakashvili-1755919172.html

Врачи борятся за жизнь Саакашвили

Саакашвили сделали переливание крови - РИА Новости, 23.10.2021

Врачи борятся за жизнь Саакашвили

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили потребовалось переливание крови из-за плохого самочувствия на фоне голодовки. Об этом сообщил его личный врач... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T10:55

2021-10-23T10:55

2021-10-23T11:27

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грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили потребовалось переливание крови из-за плохого самочувствия на фоне голодовки. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе."У него один параметр очень плохой, и мы сделали ему переливание. Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока все хорошо", — рассказал медик в беседе со Sputnik Грузия.По словам Кипшидзе, медицинский кабинет в тюрьме не предназначен для таких процедур, и переливание проходило фактически в полевых условиях. По его мнению, Саакашвили нуждается в лечении в клинике вне тюрьмы.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, в тот же день он объявил голодовку. Бывшего президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме в помещении телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета.

https://ria.ru/20211022/saakashvili-1755897822.html

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