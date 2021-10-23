12:47 23.10.2021 (обновлено: 16:28 23.10.2021)
МВД объявило в розыск программиста, передавшего видео с пытками заключенных
МВД объявило в розыск Савельева, обнародовавшего видео с пытками в тюрьме под Саратовом
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сергей Савельев, который, как утверждают СМИ, передал правозащитникам видео с насилием над заключенными в саратовской тюремной больнице, объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.
Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксировано не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел — о сексуальном насилии и превышении полномочий.
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"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в сообщении в базе ведомства.
До этого агентство Франс Пресс (АФП) сообщало, что Савельев находится во Франции и попросил там политического убежища. Как утверждает агентство, Савельев отбывал наказание в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками. Агентство пишет, что Савельев под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы из тюрем по всей России.
Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ № 1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.