https://ria.ru/20211023/rozysk-1755933657.html

МВД объявило в розыск программиста, передавшего видео с пытками заключенных

МВД объявило в розыск программиста, передавшего видео с пытками заключенных - РИА Новости, 23.10.2021

МВД объявило в розыск программиста, передавшего видео с пытками заключенных

Сергей Савельев, который, как утверждают СМИ, передал правозащитникам видео с насилием над заключенными в саратовской тюремной больнице, объявлен в розыск,... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T12:47

2021-10-23T12:47

2021-10-23T16:28

происшествия

саратовская область

франция

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

сергей савельев

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сергей Савельев, который, как утверждают СМИ, передал правозащитникам видео с насилием над заключенными в саратовской тюремной больнице, объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.Ранее в YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксировано не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел — о сексуальном насилии и превышении полномочий."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в сообщении в базе ведомства.До этого агентство Франс Пресс (АФП) сообщало, что Савельев находится во Франции и попросил там политического убежища. Как утверждает агентство, Савельев отбывал наказание в саратовской колонии по делу о торговле наркотиками. Агентство пишет, что Савельев под видом обслуживания компьютеров незаметно скачал видеофайлы из тюрем по всей России.Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. Федеральная служба исполнения наказания сообщила об увольнении начальника ОТБ № 1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в Саратовской области, ФСИН разбирается с этим, если подлинность материалов подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

https://ria.ru/20211019/sovfed-1755237110.html

https://ria.ru/20211014/pytki-1754516278.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, франция, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сергей савельев, россия