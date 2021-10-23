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Минпромторг опроверг сообщения о рекомендациях регионам по QR-кодам
Минпромторг опроверг сообщения о рекомендациях регионам по QR-кодам - РИА Новости, 23.10.2021
Минпромторг опроверг сообщения о рекомендациях регионам по QR-кодам
Минпромторг опроверг информацию об официальном выходе рекомендаций регионам относительно организации работы с QR-кодами непродовольственной торговли, ресторанов РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T00:50
2021-10-23T00:50
2021-10-23T01:20
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Минпромторг опроверг информацию об официальном выходе рекомендаций регионам относительно организации работы с QR-кодами непродовольственной торговли, ресторанов и сферы услуг в период длинных выходных в ноябре, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать", — сказали в Минпромторге.В ведомстве пояснили, что СМИ получили рабочую версию документа, однако ее так и не направили в регионы.В пятницу издание РБК сообщило, что профильное министерство якобы предложило субъектам федерации разрешить непродовольственному ритейлу, а также заведениям общественного питания и объектам, оказывающим бытовые услуги, в период нерабочих дней и других ограничений из-за коронавируса принимать посетителей, если у них есть действующий QR-код.
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москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:50 23.10.2021 (обновлено: 01:20 23.10.2021)
Минпромторг опроверг сообщения о рекомендациях регионам по QR-кодам
Минпромторг: рекомендаций регионам по работе торговли и общепита по QR-кодам не было