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Минпромторг опроверг сообщения о рекомендациях регионам по QR-кодам

Минпромторг опроверг сообщения о рекомендациях регионам по QR-кодам - РИА Новости, 23.10.2021

Минпромторг опроверг сообщения о рекомендациях регионам по QR-кодам

Минпромторг опроверг информацию об официальном выходе рекомендаций регионам относительно организации работы с QR-кодами непродовольственной торговли, ресторанов РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T00:50

2021-10-23T00:50

2021-10-23T01:20

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Минпромторг опроверг информацию об официальном выходе рекомендаций регионам относительно организации работы с QR-кодами непродовольственной торговли, ресторанов и сферы услуг в период длинных выходных в ноябре, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства."Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать", — сказали в Минпромторге.В ведомстве пояснили, что СМИ получили рабочую версию документа, однако ее так и не направили в регионы.В пятницу издание РБК сообщило, что профильное министерство якобы предложило субъектам федерации разрешить непродовольственному ритейлу, а также заведениям общественного питания и объектам, оказывающим бытовые услуги, в период нерабочих дней и других ограничений из-за коронавируса принимать посетителей, если у них есть действующий QR-код.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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