15:51 23.10.2021 (обновлено: 18:10 23.10.2021)
На Украине рассказали, как Россия "обхитрила" Европу
ГТС Украины: сертификация "Северного потока — 2" нарушает требования Газовой директивы ЕС
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Украинская газотранспортная система может обеспечить до 146 миллиардов кубометров газа в Европу по конкурентным тарифам, заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон во время Украинского газового инвестиционного конгресса.
"Украина готова гарантировать дальнейшее предоставление услуги транзита природного газа в Европу объемом до 146 миллиардов кубометров по конкурентным тарифам. Однако для того чтобы быть вполне конкурентными, нужно соответствующее поле для конкуренции — с одинаковыми для всех игроков рынка правилами, требованиями, возможностями и условиями. То есть все маршруты транзита должны работать в соответствии с директивами Третьего энергопакета с возможностью реализовать свои права", — сказал он.
При этом Макогон добавил, что Украина выполнила все требования Евросоюза: провела анбандлинг оператора ГТС, ввела прозрачное тарифообразование а также европейское энергетическое законодательство и сетевые кодексы.
"Следующий шаг — за ЕС, потому что прежде всего страдать от монополии "Газпрома" на транзит газа будет Европа", — отметил он.
Макогон назвал показательной в соблюдении принципа энергетической солидарности ЕС сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северный поток — 2". По его мнению, это нарушает требования Газовой директивы ЕС и позволит оператору "Северного потока — 2" остаться в составе группы "Газпром", то есть под контролем доминирующего игрока рынка и без возможности независимо и беспристрастно обеспечивать транспортировку газа соответствующим газопроводом.
Он добавил, что для дальнейшего развития газового рынка как Украины, так и Европы, важно сохранить физический транзит газа через территорию Украины, обеспечить доступ иностранным трейдерам в украинские ПХГ, наращивать добычу газа на Украину, повышать энергоэффективность и готовиться к транспортировке возобновляемых газов.
Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России — а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, — и неоднократно заявляла, что не планирует возобновлять прямые поставки.
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.