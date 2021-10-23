https://ria.ru/20211023/potok-1755949882.html

На Украине рассказали, как Россия "обхитрила" Европу

На Украине рассказали, как Россия "обхитрила" Европу - РИА Новости, 23.10.2021

На Украине рассказали, как Россия "обхитрила" Европу

Украинская газотранспортная система может обеспечить до 146 миллиардов кубометров газа в Европу по конкурентным тарифам, заявил генеральный директор "Оператора... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T15:51

2021-10-23T15:51

2021-10-23T18:10

экономика

украина

газпром

северный поток — 2

nord stream 2 ag

сергей макогон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Украинская газотранспортная система может обеспечить до 146 миллиардов кубометров газа в Европу по конкурентным тарифам, заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон во время Украинского газового инвестиционного конгресса."Украина готова гарантировать дальнейшее предоставление услуги транзита природного газа в Европу объемом до 146 миллиардов кубометров по конкурентным тарифам. Однако для того чтобы быть вполне конкурентными, нужно соответствующее поле для конкуренции — с одинаковыми для всех игроков рынка правилами, требованиями, возможностями и условиями. То есть все маршруты транзита должны работать в соответствии с директивами Третьего энергопакета с возможностью реализовать свои права", — сказал он.При этом Макогон добавил, что Украина выполнила все требования Евросоюза: провела анбандлинг оператора ГТС, ввела прозрачное тарифообразование а также европейское энергетическое законодательство и сетевые кодексы. "Следующий шаг — за ЕС, потому что прежде всего страдать от монополии "Газпрома" на транзит газа будет Европа", — отметил он.Макогон назвал показательной в соблюдении принципа энергетической солидарности ЕС сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северный поток — 2". По его мнению, это нарушает требования Газовой директивы ЕС и позволит оператору "Северного потока — 2" остаться в составе группы "Газпром", то есть под контролем доминирующего игрока рынка и без возможности независимо и беспристрастно обеспечивать транспортировку газа соответствующим газопроводом.Он добавил, что для дальнейшего развития газового рынка как Украины, так и Европы, важно сохранить физический транзит газа через территорию Украины, обеспечить доступ иностранным трейдерам в украинские ПХГ, наращивать добычу газа на Украину, повышать энергоэффективность и готовиться к транспортировке возобновляемых газов.Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России — а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, — и неоднократно заявляла, что не планирует возобновлять прямые поставки.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

https://ria.ru/20211023/potok-1755903702.html

https://ria.ru/20211021/potok-1755505954.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, сергей макогон