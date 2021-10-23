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Турция объявит послов десяти стран персонами нон грата
Турция объявит послов десяти стран персонами нон грата - РИА Новости, 23.10.2021
Турция объявит послов десяти стран персонами нон грата
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T17:12
2021-10-23T17:12
2021-10-23T22:37
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АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.Причиной такого решения стал призыв освободить правозащитника Осману Кавалу, с которым дипломаты выступили на этой неделе. После этого их вызвали в МИД Турции, где напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.Осман Кавала — правозащитник и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность — например, примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал его по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Однако стамбульская прокуратора в тот же день выдала новый ордер на его арест — на этот раз его подозревали в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
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в мире, сша, турция, мид турции
17:12 23.10.2021 (обновлено: 22:37 23.10.2021)
Турция объявит послов десяти стран персонами нон грата
Эрдоган поручил выслать из Турции послов десяти стран