https://ria.ru/20211023/podzhog-1755966482.html

Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома замглавы офиса Зеленского

Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 23.10.2021

Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома замглавы офиса Зеленского

Суд в Киеве в субботу арестовал на два месяца с возможностью освобождения под залог одного из подозреваемых в поджоге дома заместителя главы офиса президента... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T19:11

2021-10-23T19:11

2021-10-23T19:11

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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Суд в Киеве в субботу арестовал на два месяца с возможностью освобождения под залог одного из подозреваемых в поджоге дома заместителя главы офиса президента страны Игоря Жовквы, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.Аналогичную меру пресечения ранее суд избрал первому подозреваемому в поджоге."Суд удовлетворил ходатайство прокурора относительно второго подозреваемого и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой в 680 тысяч гривен (26 тысяч долларов - ред.)", - цитирует Максимец агентство УНН.Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу сообщала, что правоохранители задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова в дом замглавы офиса украинского президента, пострадавших нет. По данным спецслужбы, нарушителем оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Он рассказал, что на сайте объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома. Адрес потерпевшего и указания от заказчика он якобы получал через мессенджер Telegram. Правоохранители возбудили дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Решается вопрос об избрании меры пресечения. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Жовква расценил бросок коктейля Молотова в его дом как бессмысленную попытку запугивания.Пресс-служба Киевской городской прокуратуры в субботу сообщила, что два человека стали подозреваемыми по делу о поджоге.

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755811982.html

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в мире, украина, киев, служба безопасности украины