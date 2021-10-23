Прививка с доставкой: первый пункт вакцинации на почте

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Первое в стране отделение "Почты России" в Санкт-Петербурге открыло на своей территории пункт вакцинации от COVID-19. Ежедневно здесь могут принять до 75 пациентов. Местные жители уже выстроились в очередь: пока на прививку можно попасть без записи. С 1 ноября в городе будет работать система QR-кодов.