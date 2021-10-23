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Прививка с доставкой: первый пункт вакцинации на почте
Прививка с доставкой: первый пункт вакцинации на почте - РИА Новости, 23.10.2021
Прививка с доставкой: первый пункт вакцинации на почте
Первое в стране отделение "Почты России" в Санкт-Петербурге открыло на своей территории пункт вакцинации от COVID-19. Ежедневно здесь могут принять до 75 пациентов. Местные жители уже выстроились в очередь: пока на прививку можно попасть без записи. С 1 ноября в городе будет работать система QR-кодов.
2021-10-23T14:59
2021-10-23T14:59
2021-10-23T14:59
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Прививка с доставкой: первый пункт вакцинации на почте
Первое в стране отделение «Почты России» в Санкт-Петербурге открыло на своей территории пункт вакцинации от COVID-19. Ежедневно здесь могут принять до 75 пациентов. Местные жители уже выстроились в очередь: пока на прививку можно попасть без записи. С 1 ноября в городе будет работать система QR-кодов.
2021-10-23T14:59
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Прививка с доставкой: первый пункт вакцинации на почте
Первое в стране отделение "Почты России" в Санкт-Петербурге открыло на своей территории пункт вакцинации от COVID-19. Ежедневно здесь могут принять до 75 пациентов. Местные жители уже выстроились в очередь: пока на прививку можно попасть без записи. С 1 ноября в городе будет работать система QR-кодов.
2021-10-23T14:59
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PT0M35S
Прививка с доставкой: первый пункт вакцинации на почте
Первое в стране отделение "Почты России" в Санкт-Петербурге открыло на своей территории пункт вакцинации от COVID-19. Ежедневно здесь могут принять до 75 пациентов. Местные жители уже выстроились в очередь: пока на прививку можно попасть без записи. С 1 ноября в городе будет работать система QR-кодов.