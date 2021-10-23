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СМИ сообщили о побеге более 800 заключенных в Нигерии
СМИ сообщили о побеге более 800 заключенных в Нигерии - РИА Новости, 23.10.2021
СМИ сообщили о побеге более 800 заключенных в Нигерии
Более 800 заключенных бежали после вооруженного нападения на тюрьму в нигерийском штате Ойо, более 200 удалось задержать, передает местное агентство NAN со... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T19:51
2021-10-23T19:51
2021-10-23T19:51
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 800 заключенных бежали после вооруженного нападения на тюрьму в нигерийском штате Ойо, более 200 удалось задержать, передает местное агентство NAN со ссылкой на представителя исправительного центра штата.Ранее газета Punch сообщила, что на тюрьму на юго-западе Нигерии было совершено вооруженное нападение, и заключенные вырвались на свободу. Сотрудники органов безопасности приступили к поискам беглецов.По данным агентства, вооруженные лица вступили в схватку с охранниками тюрьмы, а затем пробрались во двор учреждения и использовали динамит, чтобы разрушить стену."Он (представитель) заявил, что всего 262 сбежавших заключенных задержали, 575 все еще на свободе", - говорится в сообщении NAN. Отмечается, что в тюрьме беглецы ожидали приговора суда.
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в мире, нигерия
СМИ сообщили о побеге более 800 заключенных в Нигерии
СМИ: более 800 заключенных бежали из тюрьмы в Нигерии, удалось задержать более 200