https://ria.ru/20211023/pkhg-1755904493.html

"Газпром" увеличивает суточную производительность подземных хранилищ газа

"Газпром" увеличивает суточную производительность подземных хранилищ газа - РИА Новости, 23.10.2021

"Газпром" увеличивает суточную производительность подземных хранилищ газа

"Газпром" продолжает закачку в российские подземные хранилища газа и намерен накопить в них рекордный запас, говорится в официальном Telegram-канале компании. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T02:49

2021-10-23T02:49

2021-10-23T10:11

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Газпром" продолжает закачку в российские подземные хранилища газа и намерен накопить в них рекордный запас, говорится в официальном Telegram-канале компании.Как отметили в компании, анализ погодных условий в России и европейских странах за последние несколько лет показывает, что март теперь тоже относится к зимним месяцам. Поэтому наличие достаточных запасов в ПХГ и поддержание их высокой производительности к началу весны — один из важнейших факторов успешного прохождения сезона пикового спроса.В прошлый отопительный сезон из российских ПХГ подняли 60,6 миллиарда кубометров газа — это максимальный показатель для газовой отрасли России. Сейчас "Газпром" намерен накопить 72,638 миллиарда кубов (а с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении — 73,824 миллиарда).Увеличение производительности по сравнению с прошлым сезоном отбора (на 4,6 миллиона кубометров) сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в таких регионах, как Карелия или Ингушетия."Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", — подчеркнули в "Газпроме".Как рассказывал директор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов в кулуарах Петербургского международного газового форума, завершить закачку газа в российские ПХГ планируется к 1 ноября. По его словам, все работы идут по плану.В Европе цены на газ в последнее время резко выросли. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то два месяца спустя они подскочили более чем два раза, а 6 октября обновили исторический максимум — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.В "Газпроме" неоднократно обращали внимание на недостаточность запасов газа в европейских ПХГ. Глава компании Алексей Миллер именно с этим связал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.

https://ria.ru/20211022/gaz-1755883474.html

https://ria.ru/20211018/gazprom-1755022320.html

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экономика, армения, белоруссия, москва, газпром, россия