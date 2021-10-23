02:49 23.10.2021 (обновлено: 10:11 23.10.2021)
"Газпром" увеличивает суточную производительность подземных хранилищ газа
"Газпром" намерен создать рекордный объем газа в хранилищах
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Газпром" продолжает закачку в российские подземные хранилища газа и намерен накопить в них рекордный запас, говорится в официальном Telegram-канале компании.
"Суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 миллиона кубометров (с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении — 887,9 миллиона кубометров)", — заявили в "Газпроме".
Как отметили в компании, анализ погодных условий в России и европейских странах за последние несколько лет показывает, что март теперь тоже относится к зимним месяцам. Поэтому наличие достаточных запасов в ПХГ и поддержание их высокой производительности к началу весны — один из важнейших факторов успешного прохождения сезона пикового спроса.
В прошлый отопительный сезон из российских ПХГ подняли 60,6 миллиарда кубометров газа — это максимальный показатель для газовой отрасли России. Сейчас "Газпром" намерен накопить 72,638 миллиарда кубов (а с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении — 73,824 миллиарда).
Увеличение производительности по сравнению с прошлым сезоном отбора (на 4,6 миллиона кубометров) сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в таких регионах, как Карелия или Ингушетия.
"Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", — подчеркнули в "Газпроме".
Как рассказывал директор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов в кулуарах Петербургского международного газового форума, завершить закачку газа в российские ПХГ планируется к 1 ноября. По его словам, все работы идут по плану.
В Европе цены на газ в последнее время резко выросли. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, то два месяца спустя они подскочили более чем два раза, а 6 октября обновили исторический максимум — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.
В "Газпроме" неоднократно обращали внимание на недостаточность запасов газа в европейских ПХГ. Глава компании Алексей Миллер именно с этим связал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.