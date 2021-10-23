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Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи

Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи - РИА Новости, 23.10.2021

Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи

Российские члены экипажа МКС космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров примут участие во всероссийской переписи населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T03:10

2021-10-23T03:10

2021-10-23T03:10

хочу стать космонавтом

общество

москва

антон шкаплеров

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

россия

петр дубров

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские члены экипажа МКС космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров примут участие во всероссийской переписи населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Всероссийская перепись проходит 15 октября-14 ноября, а пройти ее онлайн можно до 8 ноября.Там уточнили, что дата и время участия космонавтов в переписи пока неизвестны.Это первая цифровая перепись в России - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров