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Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи - РИА Новости, 23.10.2021
Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
Российские члены экипажа МКС космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров примут участие во всероссийской переписи населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T03:10
2021-10-23T03:10
2021-10-23T03:10
хочу стать космонавтом
общество
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антон шкаплеров
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
россия
петр дубров
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские члены экипажа МКС космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров примут участие во всероссийской переписи населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Всероссийская перепись проходит 15 октября-14 ноября, а пройти ее онлайн можно до 8 ноября.Там уточнили, что дата и время участия космонавтов в переписи пока неизвестны.Это первая цифровая перепись в России - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва, антон шкаплеров, роскосмос, международная космическая станция (мкс), россия, петр дубров
Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
Российские члены экипажа МКС примут участие во всероссийской переписи населения