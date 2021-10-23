https://ria.ru/20211023/oshibka-1755962681.html
Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления - РИА Новости, 23.10.2021
Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
При измерении давления тонометр будет показывать неправильные цифры, если слишком сильно затянуть манжету, сказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T18:18
2021-10-23T18:18
2021-10-23T18:26
общество
давление
здоровье - общество
здоровье
россия
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_0ede2320530ba9b360ac5e8ef82663eb.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. При измерении давления тонометр будет показывать неправильные цифры, если слишком сильно затянуть манжету, сказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Не очень сильно. Если вы перетяните манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть", — объяснил медик.Мясников посоветовал надевать манжету таким образом, чтобы ее край был на два-три сантиметра выше локтевого сустава. При этом трубка должна быть на внутренней стороне руки, а между манжетой и рукой должен помещаться палец.Руку следует расположить так, чтобы она находилась на уровне сердца, в противном случае прибор также даст показатели выше, чем они есть.По словам Мясникова, у здорового человека нормальные показатели артериального человека равны 119 на 79, а у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, — 125-139 на 80.
https://rsport.ria.ru/20211005/davlenie-1753158495.html
https://ria.ru/20200602/1572350628.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571840096_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_98c9b5ce4d44b32746a06ba5e8cb4961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, давление, здоровье - общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)
18:18 23.10.2021 (обновлено: 18:26 23.10.2021)
Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления
Врач Мясников: при измерении давления нельзя перетягивать манжету тонометра
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
При измерении давления
тонометр будет показывать неправильные цифры, если слишком сильно затянуть манжету, сказал врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
.
"Не очень сильно. Если вы перетяните манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть", — объяснил медик.
Мясников посоветовал надевать манжету таким образом, чтобы ее край был на два-три сантиметра выше локтевого сустава. При этом трубка должна быть на внутренней стороне руки, а между манжетой и рукой должен помещаться палец.
Руку следует расположить так, чтобы она находилась на уровне сердца, в противном случае прибор также даст показатели выше, чем они есть.
По словам Мясникова, у здорового человека нормальные показатели артериального человека равны 119 на 79, а у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, — 125-139 на 80.