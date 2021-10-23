https://ria.ru/20211023/oshibka-1755962681.html

Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления

Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления - РИА Новости, 23.10.2021

Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления

При измерении давления тонометр будет показывать неправильные цифры, если слишком сильно затянуть манжету, сказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T18:18

2021-10-23T18:18

2021-10-23T18:26

общество

давление

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александр мясников (врач)

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. При измерении давления тонометр будет показывать неправильные цифры, если слишком сильно затянуть манжету, сказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Не очень сильно. Если вы перетяните манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть", — объяснил медик.Мясников посоветовал надевать манжету таким образом, чтобы ее край был на два-три сантиметра выше локтевого сустава. При этом трубка должна быть на внутренней стороне руки, а между манжетой и рукой должен помещаться палец.Руку следует расположить так, чтобы она находилась на уровне сердца, в противном случае прибор также даст показатели выше, чем они есть.По словам Мясникова, у здорового человека нормальные показатели артериального человека равны 119 на 79, а у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, — 125-139 на 80.

https://rsport.ria.ru/20211005/davlenie-1753158495.html

https://ria.ru/20200602/1572350628.html

россия

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общество, давление, здоровье - общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)