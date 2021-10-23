https://ria.ru/20211023/oruzhie-1755965266.html

Польша похвасталась украденным у России оружием

В Польше похвастались "срисованным" у России оружием - РИА Новости, 23.10.2021

Польша похвасталась украденным у России оружием

Портал Defence24 опубликовал статью журналиста Максимилиана Дуры, в которой говорится о якобы превосходстве польского оружия над российским. При этом автор... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T18:46

2021-10-23T18:46

2021-10-23T18:46

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Портал Defence24 опубликовал статью журналиста Максимилиана Дуры, в которой говорится о якобы превосходстве польского оружия над российским. При этом автор признал, что при разработке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Варшава пользуется наработками Москвы."Никто в Польше не скрывает, что <…> ПЗРК были созданы на основе знаний, полученных польскими конструкторами и инженерами при испытаниях российских зенитных установок", — говорится в материале.Автор решил сравнить польский ПЗРК Piorun и российскую "Вербу". По его мнению, Россия и Польша якобы соревнуются в качестве вооружения.Российский комплекс "Верба" имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у "Вербы" — шесть километров, высота поражения целей — 3,5 километра.

https://ria.ru/20211019/pzrk-1755078239.html

https://ria.ru/20210829/popadanie-1747735648.html

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в мире, безопасность, оружие, варшава, москва, польша, пзрк "верба", россия