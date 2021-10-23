https://ria.ru/20211023/omsk-1755911177.html
В Омске семь человек пострадали в ДТП
В Омске семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 23.10.2021
В Омске семь человек пострадали в ДТП
В столкновении маршрутки с троллейбусом в Омске пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T08:37
2021-10-23T08:37
2021-10-23T10:39
происшествия
омск
авто
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ОМСК, 23 окт — РИА Новости. В столкновении маршрутки с троллейбусом в Омске пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции.Авария на Ленинградской площади произошла примерно в 7:25. Водитель троллейбуса №7 ехал по проспекту Карла Маркса и при повороте налево на перекрестке с улицей Масленникова не уступил дорогу микроавтобусу "Газель" маршрута №359. В момент аварии в салоне троллейбуса было пять пассажиров, в маршрутке — 10.Судя по записи с камер видеонаблюдения, троллейбус, поворачивая налево, действительно не предоставил преимущество маршрутке, которая на полной скорости ехала прямо.Все пострадавшие — пассажиры микроавтобуса.
омск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, омск, авто
08:37 23.10.2021 (обновлено: 10:39 23.10.2021)
В Омске семь человек пострадали в ДТП
В Омске пострадали семь человек при столкновении троллейбуса и маршрутки
ОМСК, 23 окт — РИА Новости.
В столкновении маршрутки с троллейбусом в Омске
пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции.
"У всех ссадины, ушибы, их осмотрели медики и отпустили", — говорится в сообщении.
Авария на Ленинградской площади произошла примерно в 7:25. Водитель троллейбуса №7 ехал по проспекту Карла Маркса и при повороте налево на перекрестке с улицей Масленникова не уступил дорогу микроавтобусу "Газель" маршрута №359. В момент аварии в салоне троллейбуса было пять пассажиров, в маршрутке — 10.
Судя по записи с камер видеонаблюдения, троллейбус, поворачивая налево, действительно не предоставил преимущество маршрутке, которая на полной скорости ехала прямо.
Все пострадавшие — пассажиры микроавтобуса.