https://ria.ru/20211023/omsk-1755911177.html

В Омске семь человек пострадали в ДТП

В Омске семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 23.10.2021

В Омске семь человек пострадали в ДТП

В столкновении маршрутки с троллейбусом в Омске пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T08:37

2021-10-23T08:37

2021-10-23T10:39

происшествия

омск

авто

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ОМСК, 23 окт — РИА Новости. В столкновении маршрутки с троллейбусом в Омске пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции.Авария на Ленинградской площади произошла примерно в 7:25. Водитель троллейбуса №7 ехал по проспекту Карла Маркса и при повороте налево на перекрестке с улицей Масленникова не уступил дорогу микроавтобусу "Газель" маршрута №359. В момент аварии в салоне троллейбуса было пять пассажиров, в маршрутке — 10.Судя по записи с камер видеонаблюдения, троллейбус, поворачивая налево, действительно не предоставил преимущество маршрутке, которая на полной скорости ехала прямо.Все пострадавшие — пассажиры микроавтобуса.

омск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омск, авто