https://ria.ru/20211023/okhotnik-1755930326.html
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС - РИА Новости, 23.10.2021
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
Российский беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" станет одним из самых продвинутых воздушных боевых средств после ввода в эксплуатацию. Об этом пишет... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T12:20
2021-10-23T12:20
2021-10-23T12:20
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" станет одним из самых продвинутых воздушных боевых средств после ввода в эксплуатацию. Об этом пишет экс-офицер армии США Брент Иствуд в статье для 19fortyfive."Если испытания пройдут успешно и все заявленные характеристики беспилотника окажутся реальностью, то "Охотник" станет настоящим зверем", — отметил он.По словам Иствуда, российским инженерам необходимо отдать должное за попытку полностью связать системы "Охотника" с истребителем Су-57.Также автор назвал концепт С-70 интригующим. По его мнению, эта разработка открывает новые возможности для воздушных боев.С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года.
https://ria.ru/20210317/koshmar-1601682866.html
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безопасность, технологии, сша, окб сухого, су-57, россия
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
19fortyfive: российский беспилотник "Охотник" станет одним из самых продвинутых в мире