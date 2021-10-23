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Новое оружие России
https://ria.ru/20211023/okhotnik-1755930326.html
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС - РИА Новости, 23.10.2021
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
Российский беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" станет одним из самых продвинутых воздушных боевых средств после ввода в эксплуатацию. Об этом пишет... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T12:20
2021-10-23T12:20
новое оружие россии
безопасность
технологии
сша
окб сухого
су-57
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" станет одним из самых продвинутых воздушных боевых средств после ввода в эксплуатацию. Об этом пишет экс-офицер армии США Брент Иствуд в статье для 19fortyfive."Если испытания пройдут успешно и все заявленные характеристики беспилотника окажутся реальностью, то "Охотник" станет настоящим зверем", — отметил он.По словам Иствуда, российским инженерам необходимо отдать должное за попытку полностью связать системы "Охотника" с истребителем Су-57.Также автор назвал концепт С-70 интригующим. По его мнению, эта разработка открывает новые возможности для воздушных боев.С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года.
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безопасность, технологии, сша, окб сухого, су-57, россия
12:20 23.10.2021
 
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС

19fortyfive: российский беспилотник "Охотник" станет одним из самых продвинутых в мире

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник"
Новейший ударный беспилотник Охотник
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" станет одним из самых продвинутых воздушных боевых средств после ввода в эксплуатацию. Об этом пишет экс-офицер армии США Брент Иствуд в статье для 19fortyfive.
"Если испытания пройдут успешно и все заявленные характеристики беспилотника окажутся реальностью, то "Охотник" станет настоящим зверем", — отметил он.
По словам Иствуда, российским инженерам необходимо отдать должное за попытку полностью связать системы "Охотника" с истребителем Су-57.
Также автор назвал концепт С-70 интригующим. По его мнению, эта разработка открывает новые возможности для воздушных боев.
С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииСШАОКБ СухогоСу-57Россия
 
 
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