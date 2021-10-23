https://ria.ru/20211023/obse-1755951938.html
Глава ДНР раскритиковал отсутствие активной позиции ОБСЕ
Глава ДНР раскритиковал отсутствие активной позиции ОБСЕ - РИА Новости, 23.10.2021
Глава ДНР раскритиковал отсутствие активной позиции ОБСЕ
Отсутствие активной позиции ОБСЕ при фиксации нарушений на линии соприкосновения развязывает руки Киеву, сообщил Глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T16:06
2021-10-23T16:06
2021-10-23T16:06
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Отсутствие активной позиции ОБСЕ при фиксации нарушений на линии соприкосновения развязывает руки Киеву, сообщил Глава ДНР Денис Пушилин."Миссия ОБСЕ в предыдущие периоды занимала более активную позицию, как в рамках фиксации преступлений и нарушений на линии соприкосновения, так, непосредственно, и на Минской площадке. Сейчас же мы видим определенные шаги назад. То есть нет активной позиции, нет четкой и своевременной фиксации нарушения прекращения огня, что подталкивает и в какой-то степени развязывает руки Украине", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211019/obse-1755278834.html
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в мире, украина, киев, оон, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
Глава ДНР раскритиковал отсутствие активной позиции ОБСЕ
Пушилин: отсутствие активной позиции ОБСЕ при фиксации нарушений "развязывает руки" Киеву