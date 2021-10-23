https://ria.ru/20211023/nelegaly-1755955797.html

На Украине перекрыли канал незаконной миграции в ЕС

На Украине перекрыли канал незаконной миграции в ЕС - РИА Новости, 23.10.2021

На Украине перекрыли канал незаконной миграции в ЕС

Украинские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции в страны ЕС, теневой доход от реализации схемы превышал 1 миллион долларов в год, сообщается на... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T16:53

2021-10-23T16:53

2021-10-23T16:53

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КИЕВ, 23 окт - РИА Новости. Украинские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции в страны ЕС, теневой доход от реализации схемы превышал 1 миллион долларов в год, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.Для маскировки канала нелегальной миграции злоумышленники создали сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев. Кроме того, для прикрытия преступной деятельности злоумышленники использовали одно из частных высших учебных заведений. Так, иностранцы получали официальное приглашение на учебу и на законных основаниях прибывали в страну. Впоследствии злоумышленники незаконно переправляли их в страны ЕС вне пунктов пропуска.В пресс-службе сообщили, что в течение нескольких месяцев правоохранители задержали около 40 "студентов" при попытке их переправки в страны ЕС. Уже установлено, что за два года фигуранты переправили на Украину около трех тысяч иностранцев для "получения образования"."География предложения услуг "обучение в Украине" с возможностью дальнейшего нелегального попадания в страны Западной Европы охватывала более 10 стран Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Стоимость нелегального транзита одного "студента" в ЕС составляла от 13 до 15 тысяч долларов. По предварительным данным, "теневой" доход от этой "схемы" ежегодно составлял более миллиона американских долларов ", - цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности начальника Департамента миграционной полиции Игоря Малахова.Правоохранители задержали двух участников преступной группировки при попытке переправки четырех групп нелегальных мигрантов через государственную границу. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины (наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).Проведен ряд обысков. Изъяты печати юридических лиц, которые предоставляли услуги посредников в наборе иностранных "студентов", компьютерную технику и серверы, мобильные терминалы и флэш-накопители информации, а также значительные суммы денежных средств в иностранной валюте. Три участника преступной группировки - два иностранца и один гражданин Украины взяты под стражу, в отношении другого иностранца-участника решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20211020/germaniya-1755395203.html

https://ria.ru/20210831/bezhentsy-1748067855.html

украина

африка

ближний восток

западная европа

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в мире, украина, африка, ближний восток, западная европа, юго-восточная азия