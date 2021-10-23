https://ria.ru/20211023/nato-1755969684.html
НАТО живет по схемам холодной войны, заявили в МИД
НАТО живет по схемам холодной войны, заявили в МИД - РИА Новости, 23.10.2021
НАТО живет по схемам холодной войны, заявили в МИД
НАТО, проделав путь эволюции, вновь стала жить по схемам холодной войны, отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T19:41
2021-10-23T19:41
2021-10-23T19:51
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. НАТО, проделав путь эволюции, вновь стала жить по схемам холодной войны, отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко."НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую "угрозу с Востока", - сказал Грушко в эфире передачи "Центральное телевидение" на НТВ.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
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в мире, москва, александр грушко, нато, сергей лавров, россия
19:41 23.10.2021 (обновлено: 19:51 23.10.2021)
НАТО живет по схемам холодной войны, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: НАТО после эволюции вновь стала жить по схемам холодной войны