https://ria.ru/20211023/nato-1755969684.html

НАТО живет по схемам холодной войны, заявили в МИД

НАТО живет по схемам холодной войны, заявили в МИД - РИА Новости, 23.10.2021

НАТО живет по схемам холодной войны, заявили в МИД

НАТО, проделав путь эволюции, вновь стала жить по схемам холодной войны, отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T19:41

2021-10-23T19:41

2021-10-23T19:51

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москва

александр грушко

нато

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. НАТО, проделав путь эволюции, вновь стала жить по схемам холодной войны, отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко."НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую "угрозу с Востока", - сказал Грушко в эфире передачи "Центральное телевидение" на НТВ.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755889095.html

москва

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в мире, москва, александр грушко, нато, сергей лавров, россия