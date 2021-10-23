https://ria.ru/20211023/nalog-1755899506.html
Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря - РИА Новости, 23.10.2021
Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
Многие автомобилисты уже получили письма от своих территориальных налоговых органов с расчетом транспортного налога за 2020 год. Налог налагается на... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T02:15
2021-10-23T02:15
2021-10-23T02:15
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
авто
налоги
россия
иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Многие автомобилисты уже получили письма от своих территориальных налоговых органов с расчетом транспортного налога за 2020 год. Налог налагается на граждан-владельцев транспортных средств, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев."В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причем по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года", — заявил он.Он отметил, что гражданину не нужно самому ничего рассчитывать, а лишь заплатить указанную в расчете сумму до 1 декабря 2021 года. Сделать это лучше в срок, поскольку после этой даты будут начисляться пени.Расчет налога приходит почтой по месту регистрации гражданина, также документ можно получить в МФЦ или в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ФНС (nalog.gov.ru).
https://ria.ru/20211002/prava-1752760453.html
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общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), авто, налоги, россия, иван соловьев (юрист)
Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
Юрист Соловьев: до 1 декабря владельцам авто нужно уплатить налог на транспортное средство