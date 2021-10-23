https://ria.ru/20211023/migranty-1755975584.html

Тысячи мигрантов выдвинулись в Мехико с южной границы страны

Тысячи мигрантов выдвинулись в Мехико с южной границы страны - РИА Новости, 23.10.2021

Тысячи мигрантов выдвинулись в Мехико с южной границы страны

Мигранты из Центральной Америки, скопившиеся на южной границе Мексики, караваном из 4 тысяч человек выдвинулись в мексиканскую столицу, где намерены добиваться... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T21:08

2021-10-23T21:08

2021-10-23T21:30

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МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Мигранты из Центральной Америки, скопившиеся на южной границе Мексики, караваном из 4 тысяч человек выдвинулись в мексиканскую столицу, где намерены добиваться внимания миграционной службы, сообщили местные СМИ."Караван мигрантов, который утром вышел из Тапачулы, штат Чиапас, преодолел первый кордон и попытку сдерживания, предпринятую мексиканскими силами безопасности", - передал корреспондент Milenio TV.Численность каравана, который направляется в Мехико, по разным оценкам - от 4 до 6 тысяч человек. Журналистам они рассказали, что в Тапачуле, где расположен один из центров Национального института миграции и где им предписано проходить миграционные процедуры, на них делают бизнес за счет завышенной стоимости базовых услуг, также там дорогая аренда и нет работы. Задержки в рассмотрении запросов об убежище вынудили их нарушить предписание."Мы будем продвигаться вперёд и просить о диалоге с миграционными властями (в Мехико - ред.), мы идем с миром", - рассказал СМИ один из участников каравана.Первый кордон из 200 сотрудников полиции и Национальной миграционной службы, который выставили на пути мигрантов, не задержал никого из них, а лишь недолго пытался остановить движение потока, рекомендуя вернуться в Тапачулу для продолжения миграционных процедур.Власти США за последние 12 месяцев задержали на границе с Мексикой рекордные 1,7 миллиона человек, почти вчетверо больше, чем за предыдущий период. Это происходит на фоне ужесточения позиции мексиканских властей в отношении мигрантов - организованные группы людей как правило рассеиваются силами безопасности, их возвращают на южную границу или депортируют при отсутствии документов.

https://ria.ru/20211022/narusheniya-1755714664.html

https://ria.ru/20211022/nelegaly-1755896458.html

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Нелегальные мигранты из Мексики пытаются попасть в США На юге Мексики толпа нелегальных мигрантов прорвала полицейское оцепление и направилась на север. Их цель — добраться до США. 2021-10-23T21:08 true PT0M45S

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в мире, сша, мексика, центральная америка