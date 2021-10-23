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Тысячи мигрантов выдвинулись в Мехико с южной границы страны
Тысячи мигрантов выдвинулись в Мехико с южной границы страны - РИА Новости, 23.10.2021
Тысячи мигрантов выдвинулись в Мехико с южной границы страны
Мигранты из Центральной Америки, скопившиеся на южной границе Мексики, караваном из 4 тысяч человек выдвинулись в мексиканскую столицу, где намерены добиваться... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T21:08
2021-10-23T21:30
в мире
сша
мексика
центральная америка
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МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Мигранты из Центральной Америки, скопившиеся на южной границе Мексики, караваном из 4 тысяч человек выдвинулись в мексиканскую столицу, где намерены добиваться внимания миграционной службы, сообщили местные СМИ."Караван мигрантов, который утром вышел из Тапачулы, штат Чиапас, преодолел первый кордон и попытку сдерживания, предпринятую мексиканскими силами безопасности", - передал корреспондент Milenio TV.Численность каравана, который направляется в Мехико, по разным оценкам - от 4 до 6 тысяч человек. Журналистам они рассказали, что в Тапачуле, где расположен один из центров Национального института миграции и где им предписано проходить миграционные процедуры, на них делают бизнес за счет завышенной стоимости базовых услуг, также там дорогая аренда и нет работы. Задержки в рассмотрении запросов об убежище вынудили их нарушить предписание."Мы будем продвигаться вперёд и просить о диалоге с миграционными властями (в Мехико - ред.), мы идем с миром", - рассказал СМИ один из участников каравана.Первый кордон из 200 сотрудников полиции и Национальной миграционной службы, который выставили на пути мигрантов, не задержал никого из них, а лишь недолго пытался остановить движение потока, рекомендуя вернуться в Тапачулу для продолжения миграционных процедур.Власти США за последние 12 месяцев задержали на границе с Мексикой рекордные 1,7 миллиона человек, почти вчетверо больше, чем за предыдущий период. Это происходит на фоне ужесточения позиции мексиканских властей в отношении мигрантов - организованные группы людей как правило рассеиваются силами безопасности, их возвращают на южную границу или депортируют при отсутствии документов.
https://ria.ru/20211022/narusheniya-1755714664.html
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РИА Новости
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Нелегальные мигранты из Мексики пытаются попасть в США
На юге Мексики толпа нелегальных мигрантов прорвала полицейское оцепление и направилась на север. Их цель — добраться до США.
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в мире, сша, мексика, центральная америка
21:08 23.10.2021 (обновлено: 21:30 23.10.2021)
 
Тысячи мигрантов выдвинулись в Мехико с южной границы страны

Новый караван из четырех тысяч мигрантов выдвинулся в Мехико с южной границы страны

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Мигранты из Центральной Америки, скопившиеся на южной границе Мексики, караваном из 4 тысяч человек выдвинулись в мексиканскую столицу, где намерены добиваться внимания миграционной службы, сообщили местные СМИ.
"Караван мигрантов, который утром вышел из Тапачулы, штат Чиапас, преодолел первый кордон и попытку сдерживания, предпринятую мексиканскими силами безопасности", - передал корреспондент Milenio TV.
Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 01:01
В США прокомментировали доклад о нарушениях в отношении мигрантов
Численность каравана, который направляется в Мехико, по разным оценкам - от 4 до 6 тысяч человек. Журналистам они рассказали, что в Тапачуле, где расположен один из центров Национального института миграции и где им предписано проходить миграционные процедуры, на них делают бизнес за счет завышенной стоимости базовых услуг, также там дорогая аренда и нет работы. Задержки в рассмотрении запросов об убежище вынудили их нарушить предписание.
"Мы будем продвигаться вперёд и просить о диалоге с миграционными властями (в Мехико - ред.), мы идем с миром", - рассказал СМИ один из участников каравана.
Мигранты из Гондураса в ожидании поезда до границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 23:34
Нелегальная миграция в США достигла рекордных значений
Первый кордон из 200 сотрудников полиции и Национальной миграционной службы, который выставили на пути мигрантов, не задержал никого из них, а лишь недолго пытался остановить движение потока, рекомендуя вернуться в Тапачулу для продолжения миграционных процедур.
Власти США за последние 12 месяцев задержали на границе с Мексикой рекордные 1,7 миллиона человек, почти вчетверо больше, чем за предыдущий период. Это происходит на фоне ужесточения позиции мексиканских властей в отношении мигрантов - организованные группы людей как правило рассеиваются силами безопасности, их возвращают на южную границу или депортируют при отсутствии документов.
 
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