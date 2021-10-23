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https://ria.ru/20211023/messendzher-1755899279.html
Специалист объяснил, как полностью удалить переписку в мессенджере
Специалист объяснил, как полностью удалить переписку в мессенджере - РИА Новости, 23.10.2021
Специалист объяснил, как полностью удалить переписку в мессенджере
Мессенджеры, будучи одним из основных средств коммуникации, хранят огромное количество персональных данных о нас, которые, даже при удалении переписки, остаются РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T01:15
2021-10-23T01:15
общество
технологии
интернет
смартфоны
мессенджеры
россия
павел мясоедов
интеллектуальный резерв
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мессенджеры, будучи одним из основных средств коммуникации, хранят огромное количество персональных данных о нас, которые, даже при удалении переписки, остаются как минимум на серверах разработчика, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов."Соблюдая цифровую гигиену и обращая внимание на настройки безопасности, мы значительно понижаем риски утечки информации. Но главная проблема заключается в том, что часть лазеек все равно остаётся в руках у разработчиков программного обеспечения", — сказал Мясоедов.Так, при переписке коммуникационная программа передает сообщение инфраструктуре разработчика, а уже после вашему собеседнику, пояснил собеседник агентства.В случае сквозного шифрования декларируется, что доступ к переписке имеют лишь участники, однако всегда существует риск взлома, напомнил эксперт.При этом есть возможность обеспечить обмен данными без посредников, однако этим надо озаботиться заранее, например, скачав специальные программы, работающие по протоколу peer-to-peer, заключил Мясоедов.
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общество, технологии, интернет, смартфоны, мессенджеры, россия, павел мясоедов, интеллектуальный резерв
01:15 23.10.2021
 
Специалист объяснил, как полностью удалить переписку в мессенджере

Эксперт Мясоедов: при удалении переписки в мессенджере данные могут остаться на серверах

CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
CC0 / Foundry /
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Мессенджеры, будучи одним из основных средств коммуникации, хранят огромное количество персональных данных о нас, которые, даже при удалении переписки, остаются как минимум на серверах разработчика, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
"Соблюдая цифровую гигиену и обращая внимание на настройки безопасности, мы значительно понижаем риски утечки информации. Но главная проблема заключается в том, что часть лазеек все равно остаётся в руках у разработчиков программного обеспечения", — сказал Мясоедов.
Так, при переписке коммуникационная программа передает сообщение инфраструктуре разработчика, а уже после вашему собеседнику, пояснил собеседник агентства.
В случае сквозного шифрования декларируется, что доступ к переписке имеют лишь участники, однако всегда существует риск взлома, напомнил эксперт.
При этом есть возможность обеспечить обмен данными без посредников, однако этим надо озаботиться заранее, например, скачав специальные программы, работающие по протоколу peer-to-peer, заключил Мясоедов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 22:19
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ОбществоТехнологииИнтернетСмартфоныМессенджерыРоссияПавел МясоедовИнтеллектуальный Резерв
 
 
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