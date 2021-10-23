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Меркель рассказала о существенных разногласиях с Путиным
Меркель рассказала о существенных разногласиях с Путиным - РИА Новости, 23.10.2021
Меркель рассказала о существенных разногласиях с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Süddeutsche Zeitung, что расходилась во взглядах с президентом России Владимиром Путиным с момента его... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T14:31
2021-10-23T15:05
в мире
украина
германия
владимир путин
ангела меркель
россия
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БЕРЛИН, 23 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Süddeutsche Zeitung, что расходилась во взглядах с президентом России Владимиром Путиным с момента его выступления в бундестаге в 2001 году."Мне всегда было ясно, &lt;…&gt; что между нами имеются существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие, мы, напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства", — так Меркель ответила на вопрос, считала ли она, вступая в должность в 2005 году, возможным построить с Путиным доверительные отношения.При этом канцлер добавила, что в то время не могла себе представить, что Путин "аннексирует Крым и что на востоке Украины дойдет дело до такого военного противостояния, почти на рубеже Европейского союза".Российский лидер выступил в бундестаге в сентябре 2001 года. Тогда он говорил о том, что Россия — самая что ни на есть европейская держава, но многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Он призывал отказаться от шаблонов холодной войны и быть равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.В 2014 году отношения России и Запада серьезно испортились из-за ситуации вокруг Крыма и конфликта на Украине. США, Евросоюз и некоторые другие страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а что касается Крыма, то его жители приняли решение о воссоединении с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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в мире, украина, германия, владимир путин, ангела меркель, россия
14:31 23.10.2021 (обновлено: 15:05 23.10.2021)
 
Меркель рассказала о существенных разногласиях с Путиным

Меркель заявила, что ощущает существенные разногласия во взглядах с Путиным с 2001 года

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в резиденции правительства ФРГ Мезеберг - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЕРЛИН, 23 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Süddeutsche Zeitung, что расходилась во взглядах с президентом России Владимиром Путиным с момента его выступления в бундестаге в 2001 году.
"Мне всегда было ясно, <…> что между нами имеются существенные различия. Для российского президента распад Советского Союза — это трагическое событие, мы, напротив, почувствовали радость окончания холодной войны, радость немецкого и европейского единства", — так Меркель ответила на вопрос, считала ли она, вступая в должность в 2005 году, возможным построить с Путиным доверительные отношения.
При этом канцлер добавила, что в то время не могла себе представить, что Путин "аннексирует Крым и что на востоке Украины дойдет дело до такого военного противостояния, почти на рубеже Европейского союза".
Российский лидер выступил в бундестаге в сентябре 2001 года. Тогда он говорил о том, что Россия — самая что ни на есть европейская держава, но многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Он призывал отказаться от шаблонов холодной войны и быть равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.
В 2014 году отношения России и Запада серьезно испортились из-за ситуации вокруг Крыма и конфликта на Украине. США, Евросоюз и некоторые другие страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а что касается Крыма, то его жители приняли решение о воссоединении с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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