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Мэра Новосибирска госпитализировали из-за COVID-19

Мэра Новосибирска госпитализировали из-за COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021

Мэра Новосибирска госпитализировали из-за COVID-19

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован в больницу с коронавирусом, заболевание протекает легко, сообщил градоначальник в субботу в Instagram. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T18:08

2021-10-23T18:08

2021-10-23T18:11

распространение коронавируса

общество

новосибирская область

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анатолий локоть

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НОВОСИБИРСК, 23 окт – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован в больницу с коронавирусом, заболевание протекает легко, сообщил градоначальник в субботу в Instagram."Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй", - написал Локоть, приложив свою фотографию из больницы.Он пожелал всем жителям Новосибирска здоровья, беречь себя и близких.Как сообщалось ранее, власти Новосибирской области с 12 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп граждан – это вся сфера услуг, транспорта и ЖКХ, а с 8 ноября будет введена система QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек.

новосибирская область

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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