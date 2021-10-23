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Мэра Новосибирска госпитализировали из-за COVID-19
Мэра Новосибирска госпитализировали из-за COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021
Мэра Новосибирска госпитализировали из-за COVID-19
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован в больницу с коронавирусом, заболевание протекает легко, сообщил градоначальник в субботу в Instagram. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T18:08
2021-10-23T18:08
2021-10-23T18:11
распространение коронавируса
общество
новосибирская область
новосибирск
здоровье - общество
анатолий локоть
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НОВОСИБИРСК, 23 окт – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован в больницу с коронавирусом, заболевание протекает легко, сообщил градоначальник в субботу в Instagram."Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй", - написал Локоть, приложив свою фотографию из больницы.Он пожелал всем жителям Новосибирска здоровья, беречь себя и близких.Как сообщалось ранее, власти Новосибирской области с 12 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп граждан – это вся сфера услуг, транспорта и ЖКХ, а с 8 ноября будет введена система QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек.
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общество, новосибирская область, новосибирск, здоровье - общество, анатолий локоть
18:08 23.10.2021 (обновлено: 18:11 23.10.2021)
Мэра Новосибирска госпитализировали из-за COVID-19
Мэра Новосибирска Анатолия Локтя госпитализировали из-за COVID-19