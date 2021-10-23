https://ria.ru/20211023/lekarstvo-1755906991.html

"Они убивают людей": Мясников назвал смертельно опасные лекарства

"Они убивают людей": Мясников назвал смертельно опасные лекарства - РИА Новости, 23.10.2021

"Они убивают людей": Мясников назвал смертельно опасные лекарства

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире телеканала "Россия 1" самые вредные для сердца лекарственные препараты. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T05:35

2021-10-23T05:35

2021-10-23T05:35

общество

сердце

инфаркты

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире телеканала "Россия 1" самые вредные для сердца лекарственные препараты.Наиболее кардиотоксичные средства, по мнению врача, — препараты для химотерапии. Самые базовые лекарства, применяемые для борьбы с раком, обладают прямым кардиотоксичным эффектом, утверждает специалист.Медик также отметил, что при неправильном применении вред сердцу могут нанести нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин. Они могут привести к повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы и инфаркты. А при сердечной недостаточности эти лекарства прямо противопоказаны, подчеркнул врач.Он подчеркнул, что нестероидные противовоспалительные препараты — самые опасные для сердца из тех, что свободно продаются без рецепта.Кроме того, по словам специалиста, антибиотики могут вызывать аритмию и при этом обладают множеством побочных действий на другие органы. А лекарство для лечения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии дигоксин при передозировке приводит к смертельно опасной аритмии.Длительный прием лекарств от изжоги нарушает всасывание магния, что также приводит к снижению уровня кальция и калия. Из-за этого повышается риск анемии и инфаркта, объяснил медик.В список потенциально опасных для сердца препаратов Мясников также внес сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.

https://ria.ru/20211001/privychki-1752598834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сердце, инфаркты, россия, александр мясников (врач)