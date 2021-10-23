https://ria.ru/20211023/kurily-1755933779.html

Япония захотела забрать Курилы силой

Японцы призвали отобрать Курилы силой - РИА Новости, 23.10.2021

Япония захотела забрать Курилы силой

Читатели японской газеты Hokkaido возмутились тем, как идет разрешение проблемы Курильских островов. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T12:48

2021-10-23T12:48

2021-10-23T13:24

в мире

япония

курильские острова

шикотан

фумио кисида

итуруп

кунашир (остров)

хабомаи

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели японской газеты Hokkaido возмутились тем, как идет разрешение проблемы Курильских островов.Поводом для дискуссии стало заявление премьер-министра Фумио Кисиды, который недавно объявил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды. Москва выразила несогласие, так как острова — территория России.Большинство пользователей занимают жесткую позицию по этому вопросу. Так, комментатор под ником qty видит единственную возможность в том, чтобы отобрать острова силой.Другие читатели признают, что недовольство России подобными заявлениями заслуженно, но сама Япония виновата в том, что все это время занимала уступчивую позицию."Нам нужно было в отношении нее действовать более решительно тогда, когда мы были экономической супердержавой. Теперь она совершенно заслуженно задирает перед нами нос!" — написал hnq."Теперь ясно как божий день — острова нам не вернуть. И Россия позволяет себе даже гневаться на нас!" — добавил mf.Читатель под ником ypn предложил значительно сократить экономическое сотрудничество с Москвой, а "крабов покупать в Канаде".Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210905/vernite-1748770448.html

https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/kurily-1730115646.html

япония

курильские острова

шикотан

итуруп

кунашир (остров)

хабомаи

россия

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в мире, япония, курильские острова, шикотан, фумио кисида, итуруп, кунашир (остров), хабомаи, россия