https://ria.ru/20211023/kurily-1755933779.html
Япония захотела забрать Курилы силой
Японцы призвали отобрать Курилы силой - РИА Новости, 23.10.2021
Япония захотела забрать Курилы силой
Читатели японской газеты Hokkaido возмутились тем, как идет разрешение проблемы Курильских островов. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T12:48
2021-10-23T12:48
2021-10-23T13:24
в мире
япония
курильские острова
шикотан
фумио кисида
итуруп
кунашир (остров)
хабомаи
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели японской газеты Hokkaido возмутились тем, как идет разрешение проблемы Курильских островов.Поводом для дискуссии стало заявление премьер-министра Фумио Кисиды, который недавно объявил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды. Москва выразила несогласие, так как острова — территория России.Большинство пользователей занимают жесткую позицию по этому вопросу. Так, комментатор под ником qty видит единственную возможность в том, чтобы отобрать острова силой.Другие читатели признают, что недовольство России подобными заявлениями заслуженно, но сама Япония виновата в том, что все это время занимала уступчивую позицию."Нам нужно было в отношении нее действовать более решительно тогда, когда мы были экономической супердержавой. Теперь она совершенно заслуженно задирает перед нами нос!" — написал hnq."Теперь ясно как божий день — острова нам не вернуть. И Россия позволяет себе даже гневаться на нас!" — добавил mf.Читатель под ником ypn предложил значительно сократить экономическое сотрудничество с Москвой, а "крабов покупать в Канаде".Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210905/vernite-1748770448.html
https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/kurily-1730115646.html
япония
курильские острова
шикотан
итуруп
кунашир (остров)
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в мире, япония, курильские острова, шикотан, фумио кисида, итуруп, кунашир (остров), хабомаи, россия
12:48 23.10.2021 (обновлено: 13:24 23.10.2021)
Японцы призвали отобрать Курилы силой
Читатели Hokkaido: Япония сама виновата в потере Курильских островов
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Читатели японской газеты Hokkaido
возмутились тем, как идет разрешение проблемы Курильских островов
.
Поводом для дискуссии стало заявление премьер-министра Фумио Кисиды
, который недавно объявил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды. Москва выразила несогласие, так как острова — территория России.
Большинство пользователей занимают жесткую позицию по этому вопросу. Так, комментатор под ником qty видит единственную возможность в том, чтобы отобрать острова силой.
"Все равно нам нужно упорно вести линию на истребование возврата наших островов!" — считает он.
Другие читатели признают, что недовольство России подобными заявлениями заслуженно, но сама Япония виновата в том, что все это время занимала уступчивую позицию.
"Нам нужно было в отношении нее действовать более решительно тогда, когда мы были экономической супердержавой. Теперь она совершенно заслуженно задирает перед нами нос!" — написал hnq.
"Теперь ясно как божий день — острова нам не вернуть. И Россия позволяет себе даже гневаться на нас!" — добавил mf.
Читатель под ником ypn предложил значительно сократить экономическое сотрудничество с Москвой, а "крабов покупать в Канаде".
"А может, это и хорошо? А то станут политики тратить наши кровные налоги на восстановление инфраструктуры и хозяйства на островах", — задался вопросом jan.
Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>