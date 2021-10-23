"Процветание Европы". На Украине надеются на вступление в ЕС и в НАТО
Кулеба: членство Украины в ЕС и НАТО является лишь вопросом времени
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Членство Украины в Евросоюзе и НАТО является лишь вопросом времени, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном Польским институтом международных отношений.
"Я убежден, что в будущем Украина станет членом этих организаций. Они являются институциональным проявлением свободного мира, и Украина свою свободу и демократию защитила", - сказал Кулеба.
"Таким образом, это вопрос времени, когда она сможет нести полную ответственность за безопасность и процветание Европы. Мы активно движемся к ЕС и НАТО, реализуя направление политики, определяемое конституцией, и стратегию внешнеполитических действий", - добавил он.
"Конечно, у нас есть много проблем, которые нужно решить, как и в любом государстве. Однако в историческом измерении, если говорить о государственности в целом, то последние тридцать лет для нас - период большого успеха. За эти тридцать лет Украина из бывшей советской республики превратилась в амбициозное европейское государство. У нас есть живая демократия, мы верим в демократические ценности, мы демократически формируем власть и радуемся свободе слова. Нашей силой является также гражданское общество, активно участвующее в общественной жизни, пользующееся правом на мирный протест. Когда мы оглядываемся вокруг Украины, на север и восток, то осознаем, что наше государство является оплотом свободы и демократии", - заключил украинский министр.