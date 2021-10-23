https://ria.ru/20211023/kuleba-1755940895.html

"Процветание Европы". На Украине надеются на вступление в ЕС и в НАТО

"Процветание Европы". На Украине надеются на вступление в ЕС и в НАТО - РИА Новости, 23.10.2021

"Процветание Европы". На Украине надеются на вступление в ЕС и в НАТО

Членство Украины в Евросоюзе и НАТО является лишь вопросом времени, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном Польским... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T14:18

2021-10-23T14:18

2021-10-23T14:18

в мире

украина

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дмитрий кулеба

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КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Членство Украины в Евросоюзе и НАТО является лишь вопросом времени, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном Польским институтом международных отношений."Я убежден, что в будущем Украина станет членом этих организаций. Они являются институциональным проявлением свободного мира, и Украина свою свободу и демократию защитила", - сказал Кулеба."Таким образом, это вопрос времени, когда она сможет нести полную ответственность за безопасность и процветание Европы. Мы активно движемся к ЕС и НАТО, реализуя направление политики, определяемое конституцией, и стратегию внешнеполитических действий", - добавил он."Конечно, у нас есть много проблем, которые нужно решить, как и в любом государстве. Однако в историческом измерении, если говорить о государственности в целом, то последние тридцать лет для нас - период большого успеха. За эти тридцать лет Украина из бывшей советской республики превратилась в амбициозное европейское государство. У нас есть живая демократия, мы верим в демократические ценности, мы демократически формируем власть и радуемся свободе слова. Нашей силой является также гражданское общество, активно участвующее в общественной жизни, пользующееся правом на мирный протест. Когда мы оглядываемся вокруг Украины, на север и восток, то осознаем, что наше государство является оплотом свободы и демократии", - заключил украинский министр.

https://ria.ru/20211022/nato-1755791885.html

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в мире, украина, европа, евросоюз, нато, дмитрий кулеба