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На Кубани проверят обстоятельства смерти мужчины после задержания
На Кубани проверят обстоятельства смерти мужчины после задержания - РИА Новости, 23.10.2021
На Кубани проверят обстоятельства смерти мужчины после задержания
Организована проверка обстоятельств смерти мужчины после посещения отделения полиции и суда, которая наступила, по предварительным данным, из-за травмирования... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T13:38
2021-10-23T13:38
происшествия
краснодарский край
тбилисский район
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КРАСНОДАР, 23 окт – РИА Новости. Организована проверка обстоятельств смерти мужчины после посещения отделения полиции и суда, которая наступила, по предварительным данным, из-за травмирования головы при падении, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.В пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что погибшего в Тбилисском районе Кубани Гергия Кавелидзе 23 сентября забрали в отдел полиции, а на следующий день выпустили уже в побитом состоянии – об этом в опубликованном видео рассказала женщина, назвавшаяся его матерью. По её словам, сын впал в кому и оказался в Тбилисской ЦРБ, через неделю нахождения в коме скончался, вскрытие показало гематому в черепе от ударов. Со ссылкой на слова сына, женщина рассказывает, что мужчину в полиции били, требуя взять на себя убийство молодого человека и дважды вызывая ему "скорую".В региональном главке МВД сообщили об организации проверки этой истории, рассказав вместе с тем об иной версии произошедшего."В сентябре текущего года сотрудниками полиции ОМВД по Тбилисскому району около одного из домовладений за совершение хулиганских действий был задержан ранее судимый 45-летний местный житель. В ходе задержания гражданин сообщил о плохом самочувствии, вследствие чего незамедлительно был доставлен в ГБУЗ "Тбилисская ЦРБ". В ходе осмотра медицинскими работниками установлено, что задержанный в медицинской помощи не нуждается. В связи с чем он был сопровожден в помещение дежурной части ОМВД по Тбилисскому району, о чём было сообщено его родственникам, а затем доставлен в суд", - сообщает пресс-служба ГУМВД по Кубани.Отмечается, что решением Тбилисского районного суда нарушитель был привлечен к административному наказанию в виде штрафа, после чего он был отпущен."В дальнейшем в помещении продовольственного магазина с гражданином произошел эпилептический приступ. В результате падения он получил травму головы. В настоящий момент по данному факту назначено проведение проверки, в ходе которой будут изучены все обстоятельства произошедшего и принято решение в установленном законом порядке", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20211023/rozysk-1755933657.html
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происшествия, краснодарский край, тбилисский район
13:38 23.10.2021
 
На Кубани проверят обстоятельства смерти мужчины после задержания

Полиция проверяет обстоятельства смерти мужчины, побывавшего в отделении полиции на Кубани

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 23 окт – РИА Новости. Организована проверка обстоятельств смерти мужчины после посещения отделения полиции и суда, которая наступила, по предварительным данным, из-за травмирования головы при падении, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
В пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что погибшего в Тбилисском районе Кубани Гергия Кавелидзе 23 сентября забрали в отдел полиции, а на следующий день выпустили уже в побитом состоянии – об этом в опубликованном видео рассказала женщина, назвавшаяся его матерью. По её словам, сын впал в кому и оказался в Тбилисской ЦРБ, через неделю нахождения в коме скончался, вскрытие показало гематому в черепе от ударов. Со ссылкой на слова сына, женщина рассказывает, что мужчину в полиции били, требуя взять на себя убийство молодого человека и дважды вызывая ему "скорую".
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В региональном главке МВД сообщили об организации проверки этой истории, рассказав вместе с тем об иной версии произошедшего.
"В сентябре текущего года сотрудниками полиции ОМВД по Тбилисскому району около одного из домовладений за совершение хулиганских действий был задержан ранее судимый 45-летний местный житель. В ходе задержания гражданин сообщил о плохом самочувствии, вследствие чего незамедлительно был доставлен в ГБУЗ "Тбилисская ЦРБ". В ходе осмотра медицинскими работниками установлено, что задержанный в медицинской помощи не нуждается. В связи с чем он был сопровожден в помещение дежурной части ОМВД по Тбилисскому району, о чём было сообщено его родственникам, а затем доставлен в суд", - сообщает пресс-служба ГУМВД по Кубани.
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Отмечается, что решением Тбилисского районного суда нарушитель был привлечен к административному наказанию в виде штрафа, после чего он был отпущен.
"В дальнейшем в помещении продовольственного магазина с гражданином произошел эпилептический приступ. В результате падения он получил травму головы. В настоящий момент по данному факту назначено проведение проверки, в ходе которой будут изучены все обстоятельства произошедшего и принято решение в установленном законом порядке", - добавляется в релизе.
 
ПроисшествияКраснодарский крайТбилисский район
 
 
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