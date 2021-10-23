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Стал известен тайный план Украины по Крыму
На Украине объяснили, почему Киев на самом деле боится "возвращения" Крыма - РИА Новости, 23.10.2021
Стал известен тайный план Украины по Крыму
Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что украинские власти не хотят... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T07:28
2021-10-23T07:28
в мире
украина
киев
республика крым
верховная рада украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
евгений червоненко
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что украинские власти не хотят "возвращения" Крыма и Донбасса в состав страны.По его мнению, в случае участия жителей российского полуострова, ДНР и ЛНР в украинских выборах, они могли бы поддержать партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".При этом Червоненко подчеркнул, что Киев не пытается наладить хороших отношений с жителями территорий, которые Украина считает своими, а пытается разговаривать с простыми людьми на языке силы.
https://ria.ru/20211023/koleni-1755903425.html
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республика крым
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в мире, украина, киев, республика крым, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, евгений червоненко, россия
07:28 23.10.2021
 
На Украине объяснили, почему Киев на самом деле боится "возвращения" Крыма

Экс-министр Червоненко: украинские власти не хотят "возвращения" Крыма и Донбасса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что украинские власти не хотят "возвращения" Крыма и Донбасса в состав страны.
"Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас. <…> Хотя издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине. Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского", — заявил Червоненко.
По его мнению, в случае участия жителей российского полуострова, ДНР и ЛНР в украинских выборах, они могли бы поддержать партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".
При этом Червоненко подчеркнул, что Киев не пытается наладить хороших отношений с жителями территорий, которые Украина считает своими, а пытается разговаривать с простыми людьми на языке силы.
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
02:10
Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
 
В миреУкраинаКиевРеспублика КрымВерховная Рада УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕвгений ЧервоненкоРоссия
 
 
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