https://ria.ru/20211023/krym-1755908437.html

Стал известен тайный план Украины по Крыму

На Украине объяснили, почему Киев на самом деле боится "возвращения" Крыма - РИА Новости, 23.10.2021

Стал известен тайный план Украины по Крыму

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что украинские власти не хотят... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T07:28

2021-10-23T07:28

2021-10-23T07:28

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украина

киев

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верховная рада украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

евгений червоненко

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что украинские власти не хотят "возвращения" Крыма и Донбасса в состав страны.По его мнению, в случае участия жителей российского полуострова, ДНР и ЛНР в украинских выборах, они могли бы поддержать партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".При этом Червоненко подчеркнул, что Киев не пытается наладить хороших отношений с жителями территорий, которые Украина считает своими, а пытается разговаривать с простыми людьми на языке силы.

https://ria.ru/20211023/koleni-1755903425.html

украина

киев

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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в мире, украина, киев, республика крым, верховная рада украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, евгений червоненко, россия