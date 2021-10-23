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Песков ответил на вопрос о саммите Россия—Армения—Азербайджан
Песков ответил на вопрос о саммите Россия—Армения—Азербайджан - РИА Новости, 23.10.2021
Песков ответил на вопрос о саммите Россия—Армения—Азербайджан
Если договорённость о проведении саммита РФ-Армения-Азербайджан будет достигнута, Кремль своевременно сообщит, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T12:50
2021-10-23T12:50
2021-10-23T12:50
армения
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
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россия
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Если договорённость о проведении саммита РФ-Армения-Азербайджан будет достигнута, Кремль своевременно сообщит, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна может состояться в Москве в первой декаде ноября, ожидается, что стороны подпишут трехсторонние заявления.
https://radiosputnik.ria.ru/20211015/1754741445.html
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армения, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия
Песков ответил на вопрос о саммите Россия—Армения—Азербайджан
Песков: если договорённость о саммите РФ—Армения—Азербайджан будет достигнута, мы сообщим