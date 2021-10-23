В ДНР ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом
Глава ДНР Пушилин подписал указ об ужесточении ограничений из-за ситуации с COVID-19
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики подписал указ, которым из-за ситуации с COVID-19 запрещается проводить спортивные, культурные, развлекательные мероприятия, а посещать кафе и кинотеатры можно будет только при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.
"До особого распоряжения запретить проведение на территории ДНР досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, развлекательных центрах и на аттракционах", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы ДНР.
Отмечается, что запрет не распространяется на посещение спортклубов, фитнес-центров, бассейнов, занятия спортом на открытом воздухе. Посещать кафе, кинотеатры, библиотеки и театры можно только при наличии документа о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или справки о перенесенном заболевании, вызванном коронавирусом.
"До 15 ноября 2021 года запрещается проведение спортивных соревнований. Запрещается пребывание в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей", - говорится в тексте указа.
Документ вступает в силу с 25 октября.
По данным минздрава ДНР, в республике выявлено более 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 6,6 тысячи человек умерло. Только за последние сутки в республике выявлено более тысячи новых случаев COVID-19.