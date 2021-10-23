https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755953862.html

В ДНР ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом

В ДНР ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 23.10.2021

В ДНР ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики подписал указ, которым из-за ситуации с COVID-19 запрещается проводить спортивные, культурные,... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T16:28

2021-10-23T16:28

2021-10-23T16:28

распространение коронавируса

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министерство здравоохранения днр

коронавирус covid-19

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики подписал указ, которым из-за ситуации с COVID-19 запрещается проводить спортивные, культурные, развлекательные мероприятия, а посещать кафе и кинотеатры можно будет только при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.Отмечается, что запрет не распространяется на посещение спортклубов, фитнес-центров, бассейнов, занятия спортом на открытом воздухе. Посещать кафе, кинотеатры, библиотеки и театры можно только при наличии документа о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или справки о перенесенном заболевании, вызванном коронавирусом.Документ вступает в силу с 25 октября.По данным минздрава ДНР, в республике выявлено более 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 6,6 тысячи человек умерло. Только за последние сутки в республике выявлено более тысячи новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20211020/kashel-1755485275.html

донецкая область

донецкая народная республика

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в мире, донецкая область, донецкая народная республика, донбасс, министерство здравоохранения днр, коронавирус covid-19