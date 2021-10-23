https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755929815.html

В Северной Осетии введут систему QR-кодов

В Северной Осетии введут систему QR-кодов - РИА Новости, 23.10.2021

В Северной Осетии введут систему QR-кодов

Система QR-кодов вводится в Северной Осетии при посещении ряда общественных мест с 26 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T12:15

2021-10-23T12:15

2021-10-23T12:18

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480221_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_f8cbbd5b4bb9036991785598ad62757a.jpg

ПЯТИГОРСК, 23 окт - РИА Новости. Система QR-кодов вводится в Северной Осетии при посещении ряда общественных мест с 26 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее в Северной Осетии были объявлены нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября."В Северной Осетии введены дополнительные антиковидные ограничения. Соответствующий указ подписал глава РСО – Алания Сергей Меняйло", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 26 октября до улучшения эпидемиологической ситуации приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий."Учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме. С 26 октября по 7 ноября включительно полностью приостанавливается деятельность банкетных залов и залов торжеств", - отмечено в сообщении.Власти добавляют, что кафе, рестораны и другие заведения общепита должны установить столы на расстоянии 1,5 метра, а присутствовать должны не более 50% посетителей от общей вместимости зала."С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Соответствующие нововведения коснутся и гостей республики при заселении в гостиницы", - подчеркивает пресс-служба.Кроме этого, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% всех сотрудников (при условии, что мера не нарушает функционирование учреждения), а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, добавлено в сообщении.

https://ria.ru/20211022/covid-19-1755867350.html

https://ria.ru/20211022/krym-1755861820.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии