https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755929815.html
В Северной Осетии введут систему QR-кодов
В Северной Осетии введут систему QR-кодов - РИА Новости, 23.10.2021
В Северной Осетии введут систему QR-кодов
Система QR-кодов вводится в Северной Осетии при посещении ряда общественных мест с 26 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T12:15
2021-10-23T12:15
2021-10-23T12:18
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ПЯТИГОРСК, 23 окт - РИА Новости. Система QR-кодов вводится в Северной Осетии при посещении ряда общественных мест с 26 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее в Северной Осетии были объявлены нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября."В Северной Осетии введены дополнительные антиковидные ограничения. Соответствующий указ подписал глава РСО – Алания Сергей Меняйло", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 26 октября до улучшения эпидемиологической ситуации приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий."Учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме. С 26 октября по 7 ноября включительно полностью приостанавливается деятельность банкетных залов и залов торжеств", - отмечено в сообщении.Власти добавляют, что кафе, рестораны и другие заведения общепита должны установить столы на расстоянии 1,5 метра, а присутствовать должны не более 50% посетителей от общей вместимости зала."С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Соответствующие нововведения коснутся и гостей республики при заселении в гостиницы", - подчеркивает пресс-служба.Кроме этого, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% всех сотрудников (при условии, что мера не нарушает функционирование учреждения), а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, добавлено в сообщении.
https://ria.ru/20211022/covid-19-1755867350.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
12:15 23.10.2021 (обновлено: 12:18 23.10.2021)
В Северной Осетии введут систему QR-кодов
В Северной Осетии с 26 октября введут систему QR-кодов
ПЯТИГОРСК, 23 окт - РИА Новости. Система QR-кодов вводится в Северной Осетии при посещении ряда общественных мест с 26 октября, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее в Северной Осетии были объявлены нерабочие дни с 26 октября по 7 ноября.
"В Северной Осетии введены дополнительные антиковидные ограничения. Соответствующий указ подписал глава РСО – Алания Сергей Меняйло
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 26 октября до улучшения эпидемиологической ситуации приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий.
"Учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме. С 26 октября по 7 ноября включительно полностью приостанавливается деятельность банкетных залов и залов торжеств", - отмечено в сообщении.
Власти добавляют, что кафе, рестораны и другие заведения общепита должны установить столы на расстоянии 1,5 метра, а присутствовать должны не более 50% посетителей от общей вместимости зала.
"С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Соответствующие нововведения коснутся и гостей республики при заселении в гостиницы", - подчеркивает пресс-служба.
Кроме этого, работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% всех сотрудников (при условии, что мера не нарушает функционирование учреждения), а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, добавлено в сообщении.