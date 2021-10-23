https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755928124.html

В Карелии оценили вероятность введения локдауна

В Карелии оценили вероятность введения локдауна - РИА Новости, 23.10.2021

В Карелии оценили вероятность введения локдауна

В Карелии не планируют прибегать к жестким мерам и вводить локдаун, однако внесены изменения в распоряжение о борьбе с коронавирусом, сообщил глава республики... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T11:59

2021-10-23T11:59

2021-10-23T11:59

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

андрей воробьев

сергей собянин

артур парфенчиков

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. В Карелии не планируют прибегать к жестким мерам и вводить локдаун, однако внесены изменения в распоряжение о борьбе с коронавирусом, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Дни с 30 октября по 7 ноября президентом России объявлены нерабочими. Некоторые регионы, помимо этого, ужесточают антиковидные меры. В частности, Москва уходит в краткосрочный локдаун. Прибегать к таким жестким мерам в Карелии не планируем. Но некоторые изменения в распоряжение о борьбе с коронавирусом внесли", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Президент Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Главы ряда регионов так и поступили. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев установили у себя нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

https://ria.ru/20211022/covid-19-1755867350.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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общество, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, сергей собянин, артур парфенчиков, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии