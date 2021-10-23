https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755921896.html

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 23.10.2021

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлены рекордные 638 случаев, выписаны из больниц 823 человека,... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T11:22

2021-10-23T11:22

2021-10-23T11:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлены рекордные 638 случаев, выписаны из больниц 823 человека, сообщила пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено 21 октября – 630. Максимум обновляется уже почти три недели подряд."За 22 октября зарегистрировано 638 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. Протестированы за сутки на коронавирус 9 663 человека.Всего с начала пандемии выявлены 91 348 положительных на COVID-19, выздоровели около 77 618 (в том числе 823 за последние сутки), умерли с диагнозом COVID-19 - 2869 человек (в том числе за последние сутки – 16).Власти Крыма ужесточили антиковидные меры для туристов, разрешив заселение в отели с 25 октября с QR-кодом о вакцинации (или справки о перенесенном заболевании) и отрицательным ПЦР тестом одновременно. В регионе временно прекратят прием все офисы "Мои документы", а браки будут заключать в присутствии не более 10 человек. В общественных местах вводится пропускной режим по QR-кодам, заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, концертных залах должна быть не больше 50%. Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в соответствии с указом президента РФ объявлены в республике Крым выходными с сохранением заработной платы работников.

https://ria.ru/20211022/covid-19-1755867350.html

https://ria.ru/20211022/golikova-1755824159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии