https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755919848.html
В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021
В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7803), Петербурге (3360), Подмосковье (2783), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:04
2021-10-23T11:04
2021-10-23T11:04
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753037698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765ab1a0d6df2081d4b47d79531a5bac.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7803), Петербурге (3360), Подмосковье (2783), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией."Распределение по субъектам 1. Москва - 7803, 2. Санкт-Петербург - 3360, 3. Московская область-2783", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 25, Ненецком автономном округе - 16, Чукотском автономном округе - 16.
https://ria.ru/20211022/golikova-1755824159.html
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753037698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_042e85c1ce97cc6f666c5b5610679419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19, за все время