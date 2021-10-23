https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755919848.html

В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021

В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7803), Петербурге (3360), Подмосковье (2783), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T11:04

2021-10-23T11:04

2021-10-23T11:04

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7803), Петербурге (3360), Подмосковье (2783), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией."Распределение по субъектам 1. Москва - 7803, 2. Санкт-Петербург - 3360, 3. Московская область-2783", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 25, Ненецком автономном округе - 16, Чукотском автономном округе - 16.

https://ria.ru/20211022/golikova-1755824159.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии