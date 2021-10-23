Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755919848.html
В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19 - РИА Новости, 23.10.2021
В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7803), Петербурге (3360), Подмосковье (2783), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T11:04
2021-10-23T11:04
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753037698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765ab1a0d6df2081d4b47d79531a5bac.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7803), Петербурге (3360), Подмосковье (2783), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией."Распределение по субъектам 1. Москва - 7803, 2. Санкт-Петербург - 3360, 3. Московская область-2783", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 25, Ненецком автономном округе - 16, Чукотском автономном округе - 16.
https://ria.ru/20211022/golikova-1755824159.html
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753037698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_042e85c1ce97cc6f666c5b5610679419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:04 23.10.2021
 
В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19, за все время

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (7803), Петербурге (3360), Подмосковье (2783), сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
"Распределение по субъектам 1. Москва - 7803, 2. Санкт-Петербург - 3360, 3. Московская область-2783", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 25, Ненецком автономном округе - 16, Чукотском автономном округе - 16.
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 16:15Распространение коронавируса
Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах
 
Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
12:18Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
12:15В Северной Осетии введут систему QR-кодов
11:59В Карелии оценили вероятность введения локдауна
11:52Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе 0:23
11:46Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
11:42В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
11:33В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
11:25Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США
11:25Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
11:22Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
11:13Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
11:08В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
11:05Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:04В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
11:03В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
11:02В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
10:58Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
10:55Саакашвили сделали переливание крови
10:51Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны
Лента новостейМолния
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКСПрезидент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в странеВ Северной Осетии введут систему QR-кодовВ Карелии оценили вероятность введения локдаунаКамера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводеЧисло погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двухВ Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном домеЭксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в СШАПушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс УкраиныКрым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусомЖителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внукаВ России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертейВ России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США Саакашвили сделали переливание кровиПравительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны