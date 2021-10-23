https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755870257.html

Магия против "короны". Почему россияне отказываются от официальной медицины

Магия против "короны". Почему россияне отказываются от официальной медицины - РИА Новости, 23.10.2021

Магия против "короны". Почему россияне отказываются от официальной медицины

Пули из крапивы, барсучий жир, водка с перцем и черные свечи — такими средствами в России маги и знахари "лечат" от коронавируса. Почему, несмотря на высокую... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T08:00

2021-10-23T08:00

2021-10-23T10:35

общество

медицина

российская академия наук

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Пули из крапивы, барсучий жир, водка с перцем и черные свечи — такими средствами в России маги и знахари "лечат" от коронавируса. Почему, несмотря на высокую смертность от COVID-19, многие обращаются к ним, отказываясь от квалифицированной медицинской помощи, — разбиралось РИА Новости.Крапива и красное мясоВ октябре 2021-го по социальным сетям разошлась запись: женщина, зарядив пистолет пулями из крапивы и соли, стреляет в пациента. У него на голове полотенце. Она распыляет вокруг некую жидкость и поджигает ее. Так целительница Лада из Уфы изгоняет коронавирусную инфекцию.У себя на веб-сайте она утверждала, что "обладает даром с рождения и излечила от болезней больше тысячи людей". Позже страница исчезла. После публикации видео башкирские силовики начали проверку.Похожих предложений вылечить от COVID-19 в Сети хватает. Например, в Ростове магистр магии предлагал "диагностику коронавируса" всего за 800 рублей. А в Башкортостане женщина заплатила колдуну сорок тысяч за удаленный курс исцеления от ковида.При этом некоторые лекари делятся рецептами бесплатно. Например, одна из ворожей описывает в Instagram "универсальный ритуал", якобы избавляющий от любых недугов. Все, что требуется, — церковные свечи, стакан воды и красное мясо.Болезнь, по ее словам, нужно вытягивать из тела прикладыванием иголок, а ритуал и сопутствующий заговор обязательно повторять несколько раз, до наступления эффекта. Впрочем, комментировать эффективность своих методов все черные маги, с которыми связывалось агентство, наотрез отказались.Алкоголь и барсучий жирПопулярностью пользуются и не такие радикальные способы борьбы с ковидом. Представители фармкомпаний отмечают: на фоне пандемии россияне массово скупают средства народной медицины — подслушанные у бабушек или просто найденные в интернете рецепты.Медики признают: многие травы и БАДы укрепляют здоровье, а некоторые даже стимулируют иммунный отклик на вирус. Однако, подчеркивают специалисты, заниматься самолечением опасно: неверный расчет дозировки часто приводит к печальным последствиям. Например, злоупотребляя барсучьим жиром, который якобы спасает от COVID-19, можно отравиться — вплоть до летального исхода.Исполнительный директор российского партнерства "Союз производителей БАД" Александр Жестков напоминает: добавки — не медицинский препарат, а продукт питания, который должен восполнить дефицит нутриентов и обеспечить профилактику заболеваний.Он поясняет: признаки недобросовестности продавца — это, например, отсутствие свидетельства о госрегистрации БАДа или промокод со скидкой.В интернете встречаются и другие методы самолечения. Например, "лекари" во "ВКонтакте" описывают сложные комбинации из 15-20 пунктов — на случай разных вариантов течения болезни. В пошаговую методичку входят и препараты, и травяные смеси, и методы профилактики."Рецепты привожу по рекомендации врачей и медсестер в больницах. Плюс опыт близких и собственный", — пишет один из таких докторов. Другой онлайн-врач продвигает более простой способ: чтобы защитить себя от отека легких, нужно всего-то "подышать парами соды или спирта". При этом игнорирует доказанный факт, что любые ингаляции при ковиде лишь осложняют течение болезни — вирус проникает с парами в нижние отделы легких и вызывает воспаление.В посвященных самолечению интернет-дискуссиях участвуют даже дипломированные доктора — рассказывают о "собственном опыте". Например, описывают растворы для ингаляций и инъекций, которые предлагают сделать самостоятельно из аптечных препаратов. Утверждают, что таким испытанным способом можно "убить вирус за два дня". Однако сами же признают, что врачебные ошибки в таких делах — не редкость.В 2020 году опрос сервиса SuperJob показал: всего 20 процентов россиян вызывают медиков при симптомах ОРВИ. Остальные борются с болезнью сами — и не всегда таблетками. Участники анкетирования признавались, что лечатся и алкоголем. Его пьют и в чистом виде, и в сочетании, например, с перцем или даже аспирином.Весть трех ангеловОдна из причин спроса на альтернативную медицину, по мнению специалистов, — плохое медобслуживание в некоторых регионах. Например, пациенты с Урала жаловались, что в сентябре 2021-го их с температурой выгоняли из поликлиники на улицу, по несколько дней отказывались выдавать препараты.В Свердловской области тоже проблемы с лечением."В стационар попасть практически невозможно, — говорит пациентка Юлия Годовых. — Препаратов от ковида не выдают, только таблетки АЦЦ. КТ в нашем городе не делают".Масла в огонь подливают и антипрививочники с теориями заговора. Причем некоторые апеллируют не к научно доказанным фактам, а к странным метафизическим понятиям.Народное недоверие к вакцинам подтверждают аналитики. Так, в "Компании развития общественных связей" (КРОС) на основе статистических данных подготовили "Национальный индекс тревожностей".Александр Панчин, участник комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, подчеркивает: именно вакцина — единственное, что сейчас можно сделать для защиты от коронавируса, поскольку клиническая эффективность "Спутника V" подтверждена исследованиями.Ядовитые снадобьяМировая практика показывает, что отказ от официальной медицины при лечении COVID-19 только усугубляет ситуацию и может привести к отравлениям с летальным исходом.Так, в Киргизии против коронавируса недавно начали применять отвар иссык-кульского корня. Это ядовитое растение, употреблять которое необходимо с особой осторожностью — в малых дозах при определенных недугах под наблюдением врача. Однако средство рекламировал даже президент республики.А министр здравоохранения выпил настойку в прямом эфире. Позже четыре человека, приняв снадобье, попали в больницу с отравлениями. Эксперты отмечают, что в регионе не хватает врачей и нормальных лекарств.Шри-ланкийский шаман Элиянту Уайт, придумавший "мистический сироп" от коронавируса, недавно скончался от COVID. Около десяти лет знахарь лечил местных политиков и знаменитостей. Во время пандемии предлагал залить "святой водой" реки на Шри-Ланке и в Индии."Лучше пойти к врачу"При этом в России среди адептов народной медицины и знахарства есть те, кто отправляет к врачам.Черный маг Александр Литвин, изучавший практики шаманизма в Туве, Монголии и Сибири, придерживается более компромиссной точки зрения: "Если человек здоров, можно поставить защиту, сделать оберег от ковида. Но если серьезно заболел, нужно идти к врачу".Ненародная медицинаЮристы поясняют: право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший соответствующее разрешение от органа исполнительной власти субъекта страны. Однако сюда не относится оказание услуг оккультно-магического характера и совершение религиозных обрядов.Штрафы за целительство без законного разрешения небольшие: от двух до четырех тысяч рублей. "Но если неправильно поставленный диагноз повлечет тяжкие последствия, виновных могут привлечь к уголовной ответственности, — подчеркивает юрист Олег Черкасов. — Например, по статье 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности"), статье 118 УК ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), статье 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")".Правда, доказать вину непросто, особенно если пациент не посещал целителя физически, а "излечивался" во время удаленного сеанса.По словам адвоката, шанс выиграть суд есть, только если сохранилась переписка, где зафиксированы советы и методы "лечения".Эксперты отмечают: для тех, кто не хочет никуда ходить, в России существуют платные, но вполне легальные сервисы онлайн-медицины. Там пациент всегда получит консультацию квалифицированного врача.

https://ria.ru/20210825/satanisty-1747047031.html

https://ria.ru/20210413/analizy-1727878141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медицина, российская академия наук, коронавирус covid-19, коронавирус в россии