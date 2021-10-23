https://ria.ru/20211023/kitay-1755914519.html

Китайцы пришли в восторг от слов Путина на "Валдае"

"У нас кое-что получше": китайцы восхитились словами Путина о военном союзе - РИА Новости, 23.10.2021

Китайцы пришли в восторг от слов Путина на "Валдае"

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T09:55

2021-10-23T09:55

2021-10-23T11:04

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином из-за хороших отношений между странами."Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела", — написал Цянь Шоу."Стратегическое партнерство намного более гибкое, чем военный блок, так зачем нам его создавать?" — добавил комментатор с ником zaddy.По мнению китайских пользователей, между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения."У нас не союз, а кое-что получше союза — дружба!" — написал один из читателей.Также некоторые комментаторы сравнили этот подход с американской стратегией создания разветвленной сети союзов."Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет", — отметил один из пользователей.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что Россия и Китай дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и, в отличие от НАТО, не создают военного блока.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211008/psy-1753608772.html

https://ria.ru/20211015/putin-1754663260.html

https://ria.ru/20211019/nato-1755231048.html

сша

китай

москва

россия

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в мире, сша, китай, москва, владимир путин, нато, россия