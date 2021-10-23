09:55 23.10.2021 (обновлено: 11:04 23.10.2021)
"У нас кое-что получше": китайцы восхитились словами Путина о военном союзе
Читатели "Гуаньча": стратегическое партнерство с Россией лучше военного союза
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином из-за хороших отношений между странами.
"Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела", — написал Цянь Шоу.
"Стратегическое партнерство намного более гибкое, чем военный блок, так зачем нам его создавать?" — добавил комментатор с ником zaddy.
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"У нас не союз, а кое-что получше союза — дружба!" — написал один из читателей.
Также некоторые комментаторы сравнили этот подход с американской стратегией создания разветвленной сети союзов.
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"Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет", — отметил один из пользователей.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что Россия и Китай дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и, в отличие от НАТО, не создают военного блока.
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