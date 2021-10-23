Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211023/kitay-1755914519.html
Китайцы пришли в восторг от слов Путина на "Валдае"
"У нас кое-что получше": китайцы восхитились словами Путина о военном союзе - РИА Новости, 23.10.2021
Китайцы пришли в восторг от слов Путина на "Валдае"
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и... РИА Новости, 23.10.2021
2021-10-23T09:55
2021-10-23T11:04
в мире
сша
китай
москва
владимир путин
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_c8f81986d80726eae8aa6f67757fbb37.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином из-за хороших отношений между странами."Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела", — написал Цянь Шоу."Стратегическое партнерство намного более гибкое, чем военный блок, так зачем нам его создавать?" — добавил комментатор с ником zaddy.По мнению китайских пользователей, между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения."У нас не союз, а кое-что получше союза — дружба!" — написал один из читателей.Также некоторые комментаторы сравнили этот подход с американской стратегией создания разветвленной сети союзов."Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет", — отметил один из пользователей.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что Россия и Китай дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и, в отличие от НАТО, не создают военного блока.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211008/psy-1753608772.html
https://ria.ru/20211015/putin-1754663260.html
https://ria.ru/20211019/nato-1755231048.html
сша
китай
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755673428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_556fc936ab396e2615e45ee4b3fba585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, китай, москва, владимир путин, нато, россия
09:55 23.10.2021 (обновлено: 11:04 23.10.2021)
 
"У нас кое-что получше": китайцы восхитились словами Путина о военном союзе

Читатели "Гуаньча": стратегическое партнерство с Россией лучше военного союза

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином из-за хороших отношений между странами.
"Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела", — написал Цянь Шоу.
"Стратегическое партнерство намного более гибкое, чем военный блок, так зачем нам его создавать?" — добавил комментатор с ником zaddy.
По мнению китайских пользователей, между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 07:40
"Бешеные псы": китайцы оценили российский ответ США
"У нас не союз, а кое-что получше союза — дружба!" — написал один из читателей.
Также некоторые комментаторы сравнили этот подход с американской стратегией создания разветвленной сети союзов.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 02:48
Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
"Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет", — отметил один из пользователей.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что Россия и Китай дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и, в отличие от НАТО, не создают военного блока.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 15:51
Рок навис над НАТО: китайцы оценили приостановку Россией миссии при альянсе
 
В миреСШАКитайМоскваВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20Американцы нашли "зверя" среди российских ВКС
12:18Президент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в стране
12:15В Северной Осетии введут систему QR-кодов
11:59В Карелии оценили вероятность введения локдауна
11:52Камера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводе 0:23
11:46Число погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двух
11:42В Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19
11:33В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном доме
11:25Эксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в США
11:25Пушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс Украины
11:22Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
11:13Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внука
11:08В России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19
11:05Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
11:04В Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19
11:03В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертей
11:02В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
10:58Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США
10:55Саакашвили сделали переливание крови
10:51Правительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны
Лента новостейМолния
Американцы нашли "зверя" среди российских ВКСПрезидент Киргизии исключил вероятность размещения авиабазы США в странеВ Северной Осетии введут систему QR-кодовВ Карелии оценили вероятность введения локдаунаКамера сняла, как произошел взрыв на рязанском заводеЧисло погибших при ДТП в Приамурье увеличилось до двухВ Москве за сутки госпитализировали 1721 человека с COVID-19В Пермском крае двое детей погибли при пожаре в частном домеЭксперт предрек новую волну гонений на УПЦ из-за визита Варфоломея в СШАПушков посоветовал членам НАТО опасаться вступления в альянс УкраиныКрым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусомЖителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве шестилетнего внукаВ России за сутки 26 077 человек выздоровели от COVID-19Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусуВ Москве за сутки выявили 7803 случая COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев COVID-19 и смертейВ России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США Саакашвили сделали переливание кровиПравительство упростило получение статуса резидента Арктической зоны